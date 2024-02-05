05 февраля 2024

В Тюмени начали разбирать главную елку города. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбирают ёлку. Тюмень
Также в городе начали исчезать праздничные украшения Фото:

В Тюмени на площади 400-летия начали разбирать главную городскую елку. Об этом сообщил корреспондент агентства URA.RU.

«Все украшения с ели уже сняли. Сейчас полностью разобрали верхушку дерева, также убирают и новогодние декорации на площади», — передает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU писало, что в городе также временно перестали работать катки. Из-за потепления закрыли площадки на Цветном бульваре, набережной и в Гилевской роще.

Разбирают елку. Тюмень
Фото:

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В Тюмени на площади 400-летия начали разбирать главную городскую елку. Об этом сообщил корреспондент агентства URA.RU. «Все украшения с ели уже сняли. Сейчас полностью разобрали верхушку дерева, также убирают и новогодние декорации на площади», — передает корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что в городе также временно перестали работать катки. Из-за потепления закрыли площадки на Цветном бульваре, набережной и в Гилевской роще.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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