Также в городе начали исчезать праздничные украшения
В Тюмени на площади 400-летия начали разбирать главную городскую елку. Об этом сообщил корреспондент агентства URA.RU.
«Все украшения с ели уже сняли. Сейчас полностью разобрали верхушку дерева, также убирают и новогодние декорации на площади», — передает корреспондент агентства.
Ранее URA.RU писало, что в городе также временно перестали работать катки. Из-за потепления закрыли площадки на Цветном бульваре, набережной и в Гилевской роще.
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