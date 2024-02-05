В Тюмени закроют крупный каток

Из-за потепления закроют катки на набережной и Цветном бульваре
В Тюмени в Гилевской роще временно закроют каток и горки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Такое решение связано с потеплением.
«В связи с потеплением ледовый каток на территории Гилевской рощи будет закрыт. Это необходимо для предупреждения возможного травмирования при катании на коньках в период положительных температур воздуха (выше 0 градусов Цельсия)», — сообщили в мэрии.
Там же отметили, что при теплой погоде коньки будут врезаться в лед и повреждать его. По этой же причине не будут работать катки на набережной и Цветном бульваре.
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