В Тюмени закроют крупный каток

06 февраля 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Из-за потепления закроют катки на набережной и Цветном бульваре Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в Гилевской роще временно закроют каток и горки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Такое решение связано с потеплением. «В связи с потеплением ледовый каток на территории Гилевской рощи будет закрыт. Это необходимо для предупреждения возможного травмирования при катании на коньках в период положительных температур воздуха (выше 0 градусов Цельсия)», — сообщили в мэрии. Там же отметили, что при теплой погоде коньки будут врезаться в лед и повреждать его. По этой же причине не будут работать катки на набережной и Цветном бульваре.

В Тюмени в Гилевской роще временно закроют каток и горки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Такое решение связано с потеплением. «В связи с потеплением ледовый каток на территории Гилевской рощи будет закрыт. Это необходимо для предупреждения возможного травмирования при катании на коньках в период положительных температур воздуха (выше 0 градусов Цельсия)», — сообщили в мэрии. Там же отметили, что при теплой погоде коньки будут врезаться в лед и повреждать его. По этой же причине не будут работать катки на набережной и Цветном бульваре.