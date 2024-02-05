05 февраля 2024

В Тюмени закроют крупный каток

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за потепления закроют катки на набережной и Цветном бульваре
Из-за потепления закроют катки на набережной и Цветном бульваре Фото:

В Тюмени в Гилевской роще временно закроют каток и горки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Такое решение связано с потеплением.

«В связи с потеплением ледовый каток на территории Гилевской рощи будет закрыт. Это необходимо для предупреждения возможного травмирования при катании на коньках в период положительных температур воздуха (выше 0 градусов Цельсия)», — сообщили в мэрии.

Там же отметили, что при теплой погоде коньки будут врезаться в лед и повреждать его. По этой же причине не будут работать катки на набережной и Цветном бульваре.

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В Тюмени в Гилевской роще временно закроют каток и горки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Такое решение связано с потеплением. «В связи с потеплением ледовый каток на территории Гилевской рощи будет закрыт. Это необходимо для предупреждения возможного травмирования при катании на коньках в период положительных температур воздуха (выше 0 градусов Цельсия)», — сообщили в мэрии. Там же отметили, что при теплой погоде коньки будут врезаться в лед и повреждать его. По этой же причине не будут работать катки на набережной и Цветном бульваре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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