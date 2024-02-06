В ЯНАО водитель пытался нажиться на обмане владелицы компании

07 февраля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

За несколько месяцев водитель похитил у владелицы компании более 60 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехардском горсуде (ЯНАО) к одному году в колонии общего режима осужден водитель, который неоднократно просил денег у владелицы компании якобы на ремонт ее автомобилей. Деньги он тратил на себя. За несколько месяцев работник компании похитил более 60 тысяч рублей, следует из приговора суда. Помимо мошенничества подсудимый промышлял кражами из магазина и с банковского счета. «<…> у [подсудимого] возник единый преступный умысел на совершение хищения денежных средств [У потерпевшей]. Он решил сообщать о разных несуществующих поломках автомобилей <…> и получать за это денежные средства в виде оплаты стоимости запасных частей и ремонтных работ, а денежными средствами распоряжаться в своих личных целях, тем самым похитить их», — говорится в судебном акте, опубликованном на сайте горсуда. В судебном приговоре также отмечены эпизоды краж из продуктового магазина и с чужого банковского счета, случайно не закрытого владельцем карты после совершения транзакций в банкомате. Суд приговорил гражданина к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Было учтено, что подсудимый ранее отбывал наказание в колонии поселения. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) судят жителя Свердловской области, приехавшего в округ на работу. В сентябре 2023 года он украл у соседа по общежитию 80 тысяч рублей, а в октябре напал на сотрудника изолятора временного содержания (ИВС). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехардском горсуде (ЯНАО) к одному году в колонии общего режима осужден водитель, который неоднократно просил денег у владелицы компании якобы на ремонт ее автомобилей. Деньги он тратил на себя. За несколько месяцев работник компании похитил более 60 тысяч рублей, следует из приговора суда. Помимо мошенничества подсудимый промышлял кражами из магазина и с банковского счета. «<…> у [подсудимого] возник единый преступный умысел на совершение хищения денежных средств [У потерпевшей]. Он решил сообщать о разных несуществующих поломках автомобилей <…> и получать за это денежные средства в виде оплаты стоимости запасных частей и ремонтных работ, а денежными средствами распоряжаться в своих личных целях, тем самым похитить их», — говорится в судебном акте, опубликованном на сайте горсуда. В судебном приговоре также отмечены эпизоды краж из продуктового магазина и с чужого банковского счета, случайно не закрытого владельцем карты после совершения транзакций в банкомате. Суд приговорил гражданина к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Было учтено, что подсудимый ранее отбывал наказание в колонии поселения. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) судят жителя Свердловской области, приехавшего в округ на работу. В сентябре 2023 года он украл у соседа по общежитию 80 тысяч рублей, а в октябре напал на сотрудника изолятора временного содержания (ИВС).