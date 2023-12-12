В ЯНАО вахтовик-свердловчанин украл у соседа деньги и избил полицейского

В Новом Уренгое (ЯНАО) пойдет под суд житель Свердловской области, приехавший в округ на работу. В сентябре он украл у соседа по общежитию 80 тысяч рублей, а в октябре напал на сотрудника изолятора временного содержания (ИВС), куда был помещен, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«Житель Свердловской области, прибывший для трудоустройства в Новый Уренгой, находясь в общежитии, вытащил из кармана верхней одежды [соседа] банковскую карту и перевел на свой счет 80 тысяч рублей. За совершение кражи мужчину привлекли к уголовной ответственности. В октябре, будучи помещенным в ИВС, он применил насилие к сотруднику», — сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ в официальном telegram-канале.
В настоящий момент, расследование по делу завершено. Материалы с обвинительным заключением переданы в суд.
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