В ЯНАО вахтовик-свердловчанин украл у соседа деньги и избил полицейского

12 декабря 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

В ЯНАО пойдет под суд житель Свердловской области за кражу и нападение на полицейского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) пойдет под суд житель Свердловской области, приехавший в округ на работу. В сентябре он украл у соседа по общежитию 80 тысяч рублей, а в октябре напал на сотрудника изолятора временного содержания (ИВС), куда был помещен, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Житель Свердловской области, прибывший для трудоустройства в Новый Уренгой, находясь в общежитии, вытащил из кармана верхней одежды [соседа] банковскую карту и перевел на свой счет 80 тысяч рублей. За совершение кражи мужчину привлекли к уголовной ответственности. В октябре, будучи помещенным в ИВС, он применил насилие к сотруднику», — сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ в официальном telegram-канале. В настоящий момент, расследование по делу завершено. Материалы с обвинительным заключением переданы в суд.

В Новом Уренгое (ЯНАО) пойдет под суд житель Свердловской области, приехавший в округ на работу. В сентябре он украл у соседа по общежитию 80 тысяч рублей, а в октябре напал на сотрудника изолятора временного содержания (ИВС), куда был помещен, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Житель Свердловской области, прибывший для трудоустройства в Новый Уренгой, находясь в общежитии, вытащил из кармана верхней одежды [соседа] банковскую карту и перевел на свой счет 80 тысяч рублей. За совершение кражи мужчину привлекли к уголовной ответственности. В октябре, будучи помещенным в ИВС, он применил насилие к сотруднику», — сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ в официальном telegram-канале. В настоящий момент, расследование по делу завершено. Материалы с обвинительным заключением переданы в суд.