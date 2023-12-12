В ЯНАО вахтовик-свердловчанин украл у соседа деньги и избил полицейского

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, наручники
В ЯНАО пойдет под суд житель Свердловской области за кражу и нападение на полицейского Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) пойдет под суд житель Свердловской области, приехавший в округ на работу. В сентябре он украл у соседа по общежитию 80 тысяч рублей, а в октябре напал на сотрудника изолятора временного содержания (ИВС), куда был помещен, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«Житель Свердловской области, прибывший для трудоустройства в Новый Уренгой, находясь в общежитии, вытащил из кармана верхней одежды [соседа] банковскую карту и перевел на свой счет 80 тысяч рублей. За совершение кражи мужчину привлекли к уголовной ответственности. В октябре, будучи помещенным в ИВС, он применил насилие к сотруднику», — сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ в официальном telegram-канале.

В настоящий момент, расследование по делу завершено. Материалы с обвинительным заключением переданы в суд.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) пойдет под суд житель Свердловской области, приехавший в округ на работу. В сентябре он украл у соседа по общежитию 80 тысяч рублей, а в октябре напал на сотрудника изолятора временного содержания (ИВС), куда был помещен, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Житель Свердловской области, прибывший для трудоустройства в Новый Уренгой, находясь в общежитии, вытащил из кармана верхней одежды [соседа] банковскую карту и перевел на свой счет 80 тысяч рублей. За совершение кражи мужчину привлекли к уголовной ответственности. В октябре, будучи помещенным в ИВС, он применил насилие к сотруднику», — сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ в официальном telegram-канале. В настоящий момент, расследование по делу завершено. Материалы с обвинительным заключением переданы в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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