В Кургане не будут искать новых подозреваемых среди чиновников по делу о строительстве школы

В деле экс-главы УКС Кургана Минина не будет новых допросов следователей

08 февраля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

В Кургане не будут искать новых фигурантов по делу экс-главы УКС Минина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники следственного комитета отказались от поиска новых подозреваемых из числа чиновников мэрии и правительства по делу о нарушениях при строительстве самой большой школы. В ближайшее время следствие по делу о злоупотреблении завершат. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании, связанном с делом о строительстве школы. «Должностные лица из числа администрации города Кургана и правительства Курганской области по данному делу привлечены не будут», — сообщил суду защитник обвиняемого экс-главы управления капстроительства Игоря Минина. Он сослался на информацию от следователя, работающего по делу о якобы непоставленных в строящуюся школу материалов. Участники апелляции по избранию меры пресечения экс-главе УКС добавили, что следователи собираются завершить дело в начале марта. По мнению защиты, отсутствие новых фигурантов исключало возможное воздействие Мининым на следствие. Бывшему главе УКС просили изменить меру пресечения и выпустить из СИЗО. Суд оставил экс-директора управления в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдут допросы чиновников из числа правительства региона и администрации города Кургана. Об этом в январе на суде по продлению меры пресечения Минину сообщала сотрудник следственного управления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники следственного комитета отказались от поиска новых подозреваемых из числа чиновников мэрии и правительства по делу о нарушениях при строительстве самой большой школы. В ближайшее время следствие по делу о злоупотреблении завершат. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании, связанном с делом о строительстве школы. «Должностные лица из числа администрации города Кургана и правительства Курганской области по данному делу привлечены не будут», — сообщил суду защитник обвиняемого экс-главы управления капстроительства Игоря Минина. Он сослался на информацию от следователя, работающего по делу о якобы непоставленных в строящуюся школу материалов. Участники апелляции по избранию меры пресечения экс-главе УКС добавили, что следователи собираются завершить дело в начале марта. По мнению защиты, отсутствие новых фигурантов исключало возможное воздействие Мининым на следствие. Бывшему главе УКС просили изменить меру пресечения и выпустить из СИЗО. Суд оставил экс-директора управления в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдут допросы чиновников из числа правительства региона и администрации города Кургана. Об этом в январе на суде по продлению меры пресечения Минину сообщала сотрудник следственного управления.