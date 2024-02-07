В Кургане не будут искать новых подозреваемых среди чиновников по делу о строительстве школы

Сотрудники следственного комитета отказались от поиска новых подозреваемых из числа чиновников мэрии и правительства по делу о нарушениях при строительстве самой большой школы. В ближайшее время следствие по делу о злоупотреблении завершат. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании, связанном с делом о строительстве школы.
«Должностные лица из числа администрации города Кургана и правительства Курганской области по данному делу привлечены не будут», — сообщил суду защитник обвиняемого экс-главы управления капстроительства Игоря Минина. Он сослался на информацию от следователя, работающего по делу о якобы непоставленных в строящуюся школу материалов.
Участники апелляции по избранию меры пресечения экс-главе УКС добавили, что следователи собираются завершить дело в начале марта. По мнению защиты, отсутствие новых фигурантов исключало возможное воздействие Мининым на следствие. Бывшему главе УКС просили изменить меру пресечения и выпустить из СИЗО. Суд оставил экс-директора управления в СИЗО.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдут допросы чиновников из числа правительства региона и администрации города Кургана. Об этом в январе на суде по продлению меры пресечения Минину сообщала сотрудник следственного управления.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.