07 февраля 2024

В Кургане не будут искать новых подозреваемых среди чиновников по делу о строительстве школы

В деле экс-главы УКС Кургана Минина не будет новых допросов следователей
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, уголовное дело, судебное заседание, судебное дело, прокурор
В Кургане не будут искать новых фигурантов по делу экс-главы УКС Минина Фото:

Сотрудники следственного комитета отказались от поиска новых подозреваемых из числа чиновников мэрии и правительства по делу о нарушениях при строительстве самой большой школы. В ближайшее время следствие по делу о злоупотреблении завершат. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании, связанном с делом о строительстве школы.

«Должностные лица из числа администрации города Кургана и правительства Курганской области по данному делу привлечены не будут», — сообщил суду защитник обвиняемого экс-главы управления капстроительства Игоря Минина. Он сослался на информацию от следователя, работающего по делу о якобы непоставленных в строящуюся школу материалов.

Участники апелляции по избранию меры пресечения экс-главе УКС добавили, что следователи собираются завершить дело в начале марта. По мнению защиты, отсутствие новых фигурантов исключало возможное воздействие Мининым на следствие. Бывшему главе УКС просили изменить меру пресечения и выпустить из СИЗО. Суд оставил экс-директора управления в СИЗО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдут допросы чиновников из числа правительства региона и администрации города Кургана. Об этом в январе на суде по продлению меры пресечения Минину сообщала сотрудник следственного управления.

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Сотрудники следственного комитета отказались от поиска новых подозреваемых из числа чиновников мэрии и правительства по делу о нарушениях при строительстве самой большой школы. В ближайшее время следствие по делу о злоупотреблении завершат. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании, связанном с делом о строительстве школы. «Должностные лица из числа администрации города Кургана и правительства Курганской области по данному делу привлечены не будут», — сообщил суду защитник обвиняемого экс-главы управления капстроительства Игоря Минина. Он сослался на информацию от следователя, работающего по делу о якобы непоставленных в строящуюся школу материалов. Участники апелляции по избранию меры пресечения экс-главе УКС добавили, что следователи собираются завершить дело в начале марта. По мнению защиты, отсутствие новых фигурантов исключало возможное воздействие Мининым на следствие. Бывшему главе УКС просили изменить меру пресечения и выпустить из СИЗО. Суд оставил экс-директора управления в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане пройдут допросы чиновников из числа правительства региона и администрации города Кургана. Об этом в январе на суде по продлению меры пресечения Минину сообщала сотрудник следственного управления.
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