Власти пояснили, продлят ли дистант в тюменских школах

В школах Тюмени не будут продлевать дистант

09 февраля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

На дистанте дети находились с 5 по 10 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени не будут продлевать дистанционное обучение в школах. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. Ранее 5 февраля в школах ввели дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ. «С 12 февраля 2024 года учебный процесс в зданиях общеобразовательных учреждений города Тюмени возобновляется», — сообщили в департаменте. На дистанте дети находились с 5 по 10 февраля. Ранее URA.RU писало, что в школах Тюменской области с 5 февраля ввели дистанционное обучение. Такое решение приняли на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Некоторые родители отказывались подключать детей к урокам через онлайн-платформы. По данным регионального управления Роспотребнадзора, также растет количество заболевших коронавирусом.

В Тюмени не будут продлевать дистанционное обучение в школах. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. Ранее 5 февраля в школах ввели дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ. «С 12 февраля 2024 года учебный процесс в зданиях общеобразовательных учреждений города Тюмени возобновляется», — сообщили в департаменте. На дистанте дети находились с 5 по 10 февраля. Ранее URA.RU писало, что в школах Тюменской области с 5 февраля ввели дистанционное обучение. Такое решение приняли на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Некоторые родители отказывались подключать детей к урокам через онлайн-платформы. По данным регионального управления Роспотребнадзора, также растет количество заболевших коронавирусом.