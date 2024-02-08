Власти пояснили, продлят ли дистант в тюменских школах

В Тюмени не будут продлевать дистанционное обучение в школах. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. Ранее 5 февраля в школах ввели дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ.
«С 12 февраля 2024 года учебный процесс в зданиях общеобразовательных учреждений города Тюмени возобновляется», — сообщили в департаменте. На дистанте дети находились с 5 по 10 февраля.
Ранее URA.RU писало, что в школах Тюменской области с 5 февраля ввели дистанционное обучение. Такое решение приняли на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Некоторые родители отказывались подключать детей к урокам через онлайн-платформы. По данным регионального управления Роспотребнадзора, также растет количество заболевших коронавирусом.
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