08 февраля 2024

Власти пояснили, продлят ли дистант в тюменских школах

В школах Тюмени не будут продлевать дистант
© Служба новостей «URA.RU»
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На дистанте дети находились с 5 по 10 февраля Фото:

В Тюмени не будут продлевать дистанционное обучение в школах. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. Ранее 5 февраля в школах ввели дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

«С 12 февраля 2024 года учебный процесс в зданиях общеобразовательных учреждений города Тюмени возобновляется», — сообщили в департаменте. На дистанте дети находились с 5 по 10 февраля.

Ранее URA.RU писало, что в школах Тюменской области с 5 февраля ввели дистанционное обучение. Такое решение приняли на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Некоторые родители отказывались подключать детей к урокам через онлайн-платформы. По данным регионального управления Роспотребнадзора, также растет количество заболевших коронавирусом.

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В Тюмени не будут продлевать дистанционное обучение в школах. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. Ранее 5 февраля в школах ввели дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ. «С 12 февраля 2024 года учебный процесс в зданиях общеобразовательных учреждений города Тюмени возобновляется», — сообщили в департаменте. На дистанте дети находились с 5 по 10 февраля. Ранее URA.RU писало, что в школах Тюменской области с 5 февраля ввели дистанционное обучение. Такое решение приняли на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Некоторые родители отказывались подключать детей к урокам через онлайн-платформы. По данным регионального управления Роспотребнадзора, также растет количество заболевших коронавирусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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