Сотрудники курганской Росгвардии провели трехдневные учения, в которых приняли участие инженерные части спецподразделений ОМОН и СОБР. Среди прочего сотрудники отрабатывали технику подрыва боеприпасов, которую будут применять в районах проведения СВО, информирует сайт управления.
«В этом году в ходе занятий мы уделили внимание особенностям применения инженерных боеприпасов в районах проведения специальной военной операции», — рассказал руководитель курганского сбора, подполковник Сергей Скориков. В учениях приняли участие бойцы отрядов ОМОН «Скиф», взрывотехники отрядов СОБР «Мангуст» и «Гром».
Росгвардейцы сдали теорию на правила хранения, изготовления и перевозки взрывчатых веществ и артиллерийских снарядов. На полигоне были проведены взрывы боеприпасов огневым и электрическим способом взрывания. Также участники обезвреживали взрывоопасные предметы. В конце сбора были сданы зачеты на знание документации и техники безопасности.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский сапер получил награду за участие в военных действиях. Военнослужащий рассказал, что он был награжден Орденом Мужества.
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