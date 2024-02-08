08 февраля 2024

Курганские росгвардейцы провели взрывы, отрабатывая подготовку к СВО. Видео

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Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, спецподразделение, росгвардия, собр, бойцы, омон
Курганские бойцы спецотрядов Росгвардии провели учебные взрывы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники курганской Росгвардии провели трехдневные учения, в которых приняли участие инженерные части спецподразделений ОМОН и СОБР. Среди прочего сотрудники отрабатывали технику подрыва боеприпасов, которую будут применять в районах проведения СВО, информирует сайт управления.

«В этом году в ходе занятий мы уделили внимание особенностям применения инженерных боеприпасов в районах проведения специальной военной операции», — рассказал руководитель курганского сбора, подполковник Сергей Скориков. В учениях приняли участие бойцы отрядов ОМОН «Скиф», взрывотехники отрядов СОБР «Мангуст» и «Гром».

Росгвардейцы сдали теорию на правила хранения, изготовления и перевозки взрывчатых веществ и артиллерийских снарядов. На полигоне были проведены взрывы боеприпасов огневым и электрическим способом взрывания. Также участники обезвреживали взрывоопасные предметы. В конце сбора были сданы зачеты на знание документации и техники безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский сапер получил награду за участие в военных действиях. Военнослужащий рассказал, что он был награжден Орденом Мужества.

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Сотрудники курганской Росгвардии провели трехдневные учения, в которых приняли участие инженерные части спецподразделений ОМОН и СОБР. Среди прочего сотрудники отрабатывали технику подрыва боеприпасов, которую будут применять в районах проведения СВО, информирует сайт управления. «В этом году в ходе занятий мы уделили внимание особенностям применения инженерных боеприпасов в районах проведения специальной военной операции», — рассказал руководитель курганского сбора, подполковник Сергей Скориков. В учениях приняли участие бойцы отрядов ОМОН «Скиф», взрывотехники отрядов СОБР «Мангуст» и «Гром». Росгвардейцы сдали теорию на правила хранения, изготовления и перевозки взрывчатых веществ и артиллерийских снарядов. На полигоне были проведены взрывы боеприпасов огневым и электрическим способом взрывания. Также участники обезвреживали взрывоопасные предметы. В конце сбора были сданы зачеты на знание документации и техники безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что курганский сапер получил награду за участие в военных действиях. Военнослужащий рассказал, что он был награжден Орденом Мужества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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