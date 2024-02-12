Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей фото ребенка

13 февраля 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратится в Следственный комитет РФ по поводу деятельность блогерши Дарьи Суднишниковой. Об этом заявила сама Мизулина. По ее словам, девушка торгует кадрами своего малолетнего ребенка. «Девушка торгует в соцсетях материалами с детской порнографией — кадрами своего малолетнего ребенка. Готовим обращение в Следственный комитет России», — заявила Мизулина в telegram-канале. Дарья Суднишникова прославилась в Сети благодаря своей ранней беременности. Она забеременела в 13 лет, сейчас ее дочери 3 года.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратится в Следственный комитет РФ по поводу деятельность блогерши Дарьи Суднишниковой. Об этом заявила сама Мизулина. По ее словам, девушка торгует кадрами своего малолетнего ребенка. «Девушка торгует в соцсетях материалами с детской порнографией — кадрами своего малолетнего ребенка. Готовим обращение в Следственный комитет России», — заявила Мизулина в telegram-канале. Дарья Суднишникова прославилась в Сети благодаря своей ранней беременности. Она забеременела в 13 лет, сейчас ее дочери 3 года.