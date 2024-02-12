Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей фото ребенка

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратится в Следственный комитет РФ по поводу деятельность блогерши Дарьи Суднишниковой. Об этом заявила сама Мизулина. По ее словам, девушка торгует кадрами своего малолетнего ребенка.
«Девушка торгует в соцсетях материалами с детской порнографией — кадрами своего малолетнего ребенка. Готовим обращение в Следственный комитет России», — заявила Мизулина в telegram-канале.
Дарья Суднишникова прославилась в Сети благодаря своей ранней беременности. Она забеременела в 13 лет, сейчас ее дочери 3 года.
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