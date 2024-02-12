12 февраля 2024

Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей фото ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратится в Следственный комитет РФ по поводу деятельность блогерши Дарьи Суднишниковой. Об этом заявила сама Мизулина. По ее словам, девушка торгует кадрами своего малолетнего ребенка.

«Девушка торгует в соцсетях материалами с детской порнографией — кадрами своего малолетнего ребенка. Готовим обращение в Следственный комитет России», — заявила Мизулина в telegram-канале.

Дарья Суднишникова прославилась в Сети благодаря своей ранней беременности. Она забеременела в 13 лет, сейчас ее дочери 3 года.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратится в Следственный комитет РФ по поводу деятельность блогерши Дарьи Суднишниковой. Об этом заявила сама Мизулина. По ее словам, девушка торгует кадрами своего малолетнего ребенка. «Девушка торгует в соцсетях материалами с детской порнографией — кадрами своего малолетнего ребенка. Готовим обращение в Следственный комитет России», — заявила Мизулина в telegram-канале. Дарья Суднишникова прославилась в Сети благодаря своей ранней беременности. Она забеременела в 13 лет, сейчас ее дочери 3 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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