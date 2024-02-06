Звезды стали чаще просить встречи с Мизулиной после «голой» вечеринки

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Екатерина Мизулина на встрече с екатеринбургскими студентами. Екатеринбург, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина пока проводит встречи с молодежью в регионах Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Блогеры и звезды стали чаще просить личные встречи с главой Лиги безопасного интернета после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Об этом URA.RU рассказала сама Екатерина Мизулина после встречи со студентами в Екатеринбурге.

«Сейчас очень большой запрос на такие встречи, невероятный, особенно после ситуации с той самой злополучной „голой“ вечеринкой. У меня нет времени. Я встречаюсь, как видите, с молодежью, студентами, школьниками — это у меня в приоритете. Поэтому там стоит определенное количество блогеров, звезд, которые хотят побеседовать. Кстати, не все из них хулиганы и какие-то нарушители закона, у некоторых есть креативные проекты, творческие идеи. И многие из них приходили с позитивным посылом, с предложением о сотрудничестве», — пояснила Мизулина.

Вечеринка Ивлеевой с участием российских звезд прошла в ночь на 21 декабря в Москве. Фотографии с мероприятия вызвали негативную реакцию у публики. Артистов стали «отменять»: их лишали контрактов и возможности проведения концертов.

Юристы и социологи, в свою очередь, пришли к выводу, что организатор мероприятия Анастасия Ивлеева не нарушила законодательство РФ. Они также утверждают, что продолжающаяся против нее кампания наносит вред российскому обществу. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

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Блогеры и звезды стали чаще просить личные встречи с главой Лиги безопасного интернета после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Об этом URA.RU рассказала сама Екатерина Мизулина после встречи со студентами в Екатеринбурге. «Сейчас очень большой запрос на такие встречи, невероятный, особенно после ситуации с той самой злополучной „голой“ вечеринкой. У меня нет времени. Я встречаюсь, как видите, с молодежью, студентами, школьниками — это у меня в приоритете. Поэтому там стоит определенное количество блогеров, звезд, которые хотят побеседовать. Кстати, не все из них хулиганы и какие-то нарушители закона, у некоторых есть креативные проекты, творческие идеи. И многие из них приходили с позитивным посылом, с предложением о сотрудничестве», — пояснила Мизулина. Вечеринка Ивлеевой с участием российских звезд прошла в ночь на 21 декабря в Москве. Фотографии с мероприятия вызвали негативную реакцию у публики. Артистов стали «отменять»: их лишали контрактов и возможности проведения концертов. Юристы и социологи, в свою очередь, пришли к выводу, что организатор мероприятия Анастасия Ивлеева не нарушила законодательство РФ. Они также утверждают, что продолжающаяся против нее кампания наносит вред российскому обществу. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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