Звезды стали чаще просить встречи с Мизулиной после «голой» вечеринки

06 февраля 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина пока проводит встречи с молодежью в регионах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Блогеры и звезды стали чаще просить личные встречи с главой Лиги безопасного интернета после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Об этом URA.RU рассказала сама Екатерина Мизулина после встречи со студентами в Екатеринбурге. «Сейчас очень большой запрос на такие встречи, невероятный, особенно после ситуации с той самой злополучной „голой“ вечеринкой. У меня нет времени. Я встречаюсь, как видите, с молодежью, студентами, школьниками — это у меня в приоритете. Поэтому там стоит определенное количество блогеров, звезд, которые хотят побеседовать. Кстати, не все из них хулиганы и какие-то нарушители закона, у некоторых есть креативные проекты, творческие идеи. И многие из них приходили с позитивным посылом, с предложением о сотрудничестве», — пояснила Мизулина. Вечеринка Ивлеевой с участием российских звезд прошла в ночь на 21 декабря в Москве. Фотографии с мероприятия вызвали негативную реакцию у публики. Артистов стали «отменять»: их лишали контрактов и возможности проведения концертов. Юристы и социологи, в свою очередь, пришли к выводу, что организатор мероприятия Анастасия Ивлеева не нарушила законодательство РФ. Они также утверждают, что продолжающаяся против нее кампания наносит вред российскому обществу. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогеры и звезды стали чаще просить личные встречи с главой Лиги безопасного интернета после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Об этом URA.RU рассказала сама Екатерина Мизулина после встречи со студентами в Екатеринбурге. «Сейчас очень большой запрос на такие встречи, невероятный, особенно после ситуации с той самой злополучной „голой“ вечеринкой. У меня нет времени. Я встречаюсь, как видите, с молодежью, студентами, школьниками — это у меня в приоритете. Поэтому там стоит определенное количество блогеров, звезд, которые хотят побеседовать. Кстати, не все из них хулиганы и какие-то нарушители закона, у некоторых есть креативные проекты, творческие идеи. И многие из них приходили с позитивным посылом, с предложением о сотрудничестве», — пояснила Мизулина. Вечеринка Ивлеевой с участием российских звезд прошла в ночь на 21 декабря в Москве. Фотографии с мероприятия вызвали негативную реакцию у публики. Артистов стали «отменять»: их лишали контрактов и возможности проведения концертов. Юристы и социологи, в свою очередь, пришли к выводу, что организатор мероприятия Анастасия Ивлеева не нарушила законодательство РФ. Они также утверждают, что продолжающаяся против нее кампания наносит вред российскому обществу. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.