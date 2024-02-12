Яйца с провокационными надписями появились в тюменских магазинах недавно
На прилавках тюменских магазинов были замечены коробки с изображением пышногрудой девушки и надписью «размер имеет значение» и «все дело в яйцах». Недавно в обороте появились аналогичные упаковки, но с обнаженным мужчиной, при этом их стоимость больше на 11%. Информация о продукции размещена на сервисе заказа продуктов.
«Яйцо куриное, МАХ, СО, 20 штук. Стоимость: 253 рублей, 99 копеек», — указано в приложении по доставке продуктов.
Аналогичная упаковка с изображением девушки и таким же количеством яиц продается в Тюмени за 227 рублей, 99 копеек. Обе упаковки производят на одной из местных птицефабрик.
Такая упаковка яиц продается в одном из супермаркетов Тюмени
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