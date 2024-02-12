12 февраля 2024

В Тюмени «мужские» яйца продают дороже «женских». Скрин

Тюменская птицефабрика продает упаковки яиц с провокационной надписью
© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Курган , витрина, яйца, десяток, кассета яиц
Яйца с провокационными надписями появились в тюменских магазинах недавно Фото:

На прилавках тюменских магазинов были замечены коробки с изображением пышногрудой девушки и надписью «размер имеет значение» и «все дело в яйцах». Недавно в обороте появились аналогичные упаковки, но с обнаженным мужчиной, при этом их стоимость больше на 11%. Информация о продукции размещена на сервисе заказа продуктов.

«Яйцо куриное, МАХ, СО, 20 штук. Стоимость: 253 рублей, 99 копеек», — указано в приложении по доставке продуктов.

Аналогичная упаковка с изображением девушки и таким же количеством яиц продается в Тюмени за 227 рублей, 99 копеек. Обе упаковки производят на одной из местных птицефабрик.

Такая упаковка яиц продается в одном из супермаркетов Тюмени
Такая упаковка яиц продается в одном из супермаркетов Тюмени

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На прилавках тюменских магазинов были замечены коробки с изображением пышногрудой девушки и надписью «размер имеет значение» и «все дело в яйцах». Недавно в обороте появились аналогичные упаковки, но с обнаженным мужчиной, при этом их стоимость больше на 11%. Информация о продукции размещена на сервисе заказа продуктов. «Яйцо куриное, МАХ, СО, 20 штук. Стоимость: 253 рублей, 99 копеек», — указано в приложении по доставке продуктов. Аналогичная упаковка с изображением девушки и таким же количеством яиц продается в Тюмени за 227 рублей, 99 копеек. Обе упаковки производят на одной из местных птицефабрик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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