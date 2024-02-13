Кто такая Дарья Суднишникова, которую Мизулина заподозрила в торговле сомнительными фото ребенка

Мизулина обратится в СК по поводу Суднишниковой, которая торгует фото ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Мизулина заявила, что готовит обращение против Дарьи Суднишниковой (на фото) Фото:

Дарья Суднишникова из Красноярска несколько лет назад прославилась на всю страну тем, что рассказала о своей беременности в 13 лет. Сейчас же глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина готова обратиться в СК по поводу девушки. По ее словам, она торгует фотографиями своего малолетнего ребенка. Кто такая Суднишникова и почему она продает фотографии — в материале URA.RU.

Ранняя беременность

Блогер Суднишникова забеременела в 13 лет. Об этом она рассказала на одном из ток-шоу. В 14 лет у нее родилась дочка. Блогер не скрывает, что тяжело пережила беременность не только физически, но и психологически.

Суднишникова ранее заявляла, что отцом ребенка стал десятилетний парень. Спустя время она дала другой комментарий. Теперь она утверждает, что ее изнасиловал старшеклассник. Сейчас девушке 18 лет.

В 2021 году Суднишникова заявила о новой беременности. По словам блогера, ее поддержал парень по имени Максим. Однако позже мать рассказала, что возлюбленный избил ее и она пойдет на прерывание беременности.

«Зачем мне сейчас второй ребенок тем более в 15 лет? Я не вывезу», — делилась Суднишникова. После этой истории у нее появилось желание выйти замуж за другого человек и арендовать квартиру в Барнауле.

Торговля интимным контентом и наркотики

У Суднишниковой есть особый telegram-канал. Там она за тысячу рублей продает фотографии голой дочери. Также она не против записывать видео, на которых употребляет наркотики и показывает голую грудь.

На это обратила внимания Екатерина Мизулина, которая пишет обращения в СК против блогеров и певцов. После этого девушка из Красноярска назвала публикацию интимных фотографий и видео с дочкой фейком. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет России.

Гнев подписчиков и учителей

Подписчики возмущаются тем, как Суднишникова обращается со своим ребенком. Они и общественники призывают лишить ее родительских прав. В ответ на это блогер заявляет, что с дочкой все нормально.

«Миля же не ревет. Ей все нравится. Когда я снимаю себя для привата, ей тоже интересно наблюдать. Ребенок растет и развивается», — считает мать, передает telegram-канал Shot.

Также Суднишникова заявила, что в этом году у нее начались проблемы с учителями. В итоге, как она сама рассказывает, ее отчислили, не дав получить оценки по ряду предметов.

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Дарья Суднишникова из Красноярска несколько лет назад прославилась на всю страну тем, что рассказала о своей беременности в 13 лет. Сейчас же глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина готова обратиться в СК по поводу девушки. По ее словам, она торгует фотографиями своего малолетнего ребенка. Кто такая Суднишникова и почему она продает фотографии — в материале URA.RU. Блогер Суднишникова забеременела в 13 лет. Об этом она рассказала на одном из ток-шоу. В 14 лет у нее родилась дочка. Блогер не скрывает, что тяжело пережила беременность не только физически, но и психологически. Суднишникова ранее заявляла, что отцом ребенка стал десятилетний парень. Спустя время она дала другой комментарий. Теперь она утверждает, что ее изнасиловал старшеклассник. Сейчас девушке 18 лет. В 2021 году Суднишникова заявила о новой беременности. По словам блогера, ее поддержал парень по имени Максим. Однако позже мать рассказала, что возлюбленный избил ее и она пойдет на прерывание беременности. У Суднишниковой есть особый telegram-канал. Там она за тысячу рублей продает фотографии голой дочери. Также она не против записывать видео, на которых употребляет наркотики и показывает голую грудь. На это обратила внимания Екатерина Мизулина, которая пишет обращения в СК против блогеров и певцов. После этого девушка из Красноярска назвала публикацию интимных фотографий и видео с дочкой фейком. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет России. Подписчики возмущаются тем, как Суднишникова обращается со своим ребенком. Они и общественники призывают лишить ее родительских прав. В ответ на это блогер заявляет, что с дочкой все нормально. Также Суднишникова заявила, что в этом году у нее начались проблемы с учителями. В итоге, как она сама рассказывает, ее отчислили, не дав получить оценки по ряду предметов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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