Кто такая Дарья Суднишникова, которую Мизулина заподозрила в торговле сомнительными фото ребенка

Мизулина обратится в СК по поводу Суднишниковой, которая торгует фото ребенка

13 февраля 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина заявила, что готовит обращение против Дарьи Суднишниковой (на фото) Фото: Дарья Суднишникова/ВКонтакте Дарья Суднишникова из Красноярска несколько лет назад прославилась на всю страну тем, что рассказала о своей беременности в 13 лет. Сейчас же глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина готова обратиться в СК по поводу девушки. По ее словам, она торгует фотографиями своего малолетнего ребенка. Кто такая Суднишникова и почему она продает фотографии — в материале URA.RU. Ранняя беременность Блогер Суднишникова забеременела в 13 лет. Об этом она рассказала на одном из ток-шоу. В 14 лет у нее родилась дочка. Блогер не скрывает, что тяжело пережила беременность не только физически, но и психологически. Суднишникова ранее заявляла, что отцом ребенка стал десятилетний парень. Спустя время она дала другой комментарий. Теперь она утверждает, что ее изнасиловал старшеклассник. Сейчас девушке 18 лет. В 2021 году Суднишникова заявила о новой беременности. По словам блогера, ее поддержал парень по имени Максим. Однако позже мать рассказала, что возлюбленный избил ее и она пойдет на прерывание беременности. «Зачем мне сейчас второй ребенок тем более в 15 лет? Я не вывезу», — делилась Суднишникова. После этой истории у нее появилось желание выйти замуж за другого человек и арендовать квартиру в Барнауле. Торговля интимным контентом и наркотики У Суднишниковой есть особый telegram-канал. Там она за тысячу рублей продает фотографии голой дочери. Также она не против записывать видео, на которых употребляет наркотики и показывает голую грудь. На это обратила внимания Екатерина Мизулина, которая пишет обращения в СК против блогеров и певцов. После этого девушка из Красноярска назвала публикацию интимных фотографий и видео с дочкой фейком. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет России. Гнев подписчиков и учителей Подписчики возмущаются тем, как Суднишникова обращается со своим ребенком. Они и общественники призывают лишить ее родительских прав. В ответ на это блогер заявляет, что с дочкой все нормально. «Миля же не ревет. Ей все нравится. Когда я снимаю себя для привата, ей тоже интересно наблюдать. Ребенок растет и развивается», — считает мать, передает telegram-канал Shot. Также Суднишникова заявила, что в этом году у нее начались проблемы с учителями. В итоге, как она сама рассказывает, ее отчислили, не дав получить оценки по ряду предметов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дарья Суднишникова из Красноярска несколько лет назад прославилась на всю страну тем, что рассказала о своей беременности в 13 лет. Сейчас же глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина готова обратиться в СК по поводу девушки. По ее словам, она торгует фотографиями своего малолетнего ребенка. Кто такая Суднишникова и почему она продает фотографии — в материале URA.RU. Блогер Суднишникова забеременела в 13 лет. Об этом она рассказала на одном из ток-шоу. В 14 лет у нее родилась дочка. Блогер не скрывает, что тяжело пережила беременность не только физически, но и психологически. Суднишникова ранее заявляла, что отцом ребенка стал десятилетний парень. Спустя время она дала другой комментарий. Теперь она утверждает, что ее изнасиловал старшеклассник. Сейчас девушке 18 лет. В 2021 году Суднишникова заявила о новой беременности. По словам блогера, ее поддержал парень по имени Максим. Однако позже мать рассказала, что возлюбленный избил ее и она пойдет на прерывание беременности. У Суднишниковой есть особый telegram-канал. Там она за тысячу рублей продает фотографии голой дочери. Также она не против записывать видео, на которых употребляет наркотики и показывает голую грудь. На это обратила внимания Екатерина Мизулина, которая пишет обращения в СК против блогеров и певцов. После этого девушка из Красноярска назвала публикацию интимных фотографий и видео с дочкой фейком. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет России. Подписчики возмущаются тем, как Суднишникова обращается со своим ребенком. Они и общественники призывают лишить ее родительских прав. В ответ на это блогер заявляет, что с дочкой все нормально. Также Суднишникова заявила, что в этом году у нее начались проблемы с учителями. В итоге, как она сама рассказывает, ее отчислили, не дав получить оценки по ряду предметов.