Тюменские фанаты аниме первыми получат дешевые сувениры с любимыми героями

В Тюмени крупная федеральная сеть магазинов товаров по низкой фиксированной цене запустила продажу тетрадей и книг с героями японских мультфильмов — аниме. Как сообщается на объединенном сайте магазинов, в ряде российских городов этих позиций нет.
«Серия книг „Азбука манга“. В наличии нет в Москве, Челябинске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. В Тюмени есть в наличии в нескольких магазинах», — сообщается на сайте сети.
Кроме книг, продаются контейнеры для еды и стаканы с аниме-символикой. Ранее URA.RU писало, что тюменцы в короткий срок раскупили все билеты на фестиваль косплея — переодевание в героев манги и аниме, видеоигр и фильмов.
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