Тюменские фанаты аниме первыми получат дешевые сувениры с любимыми героями

Книги «Азбука манга» появились в тюменских магазинах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени крупная федеральная сеть магазинов товаров по низкой фиксированной цене запустила продажу тетрадей и книг с героями японских мультфильмов — аниме. Как сообщается на объединенном сайте магазинов, в ряде российских городов этих позиций нет.

«Серия книг „Азбука манга“. В наличии нет в Москве, Челябинске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. В Тюмени есть в наличии в нескольких магазинах», — сообщается на сайте сети.

Кроме книг, продаются контейнеры для еды и стаканы с аниме-символикой. Ранее URA.RU писало, что тюменцы в короткий срок раскупили все билеты на фестиваль косплея — переодевание в героев манги и аниме, видеоигр и фильмов.