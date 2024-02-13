Тюменские фанаты аниме первыми получат дешевые сувениры с любимыми героями

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Финал Кубка России по киберспорту и косплей ивент. Тюмень, косплей, аниме
Книги «Азбука манга» появились в тюменских магазинах Фото:

В Тюмени крупная федеральная сеть магазинов товаров по низкой фиксированной цене запустила продажу тетрадей и книг с героями японских мультфильмов — аниме. Как сообщается на объединенном сайте магазинов, в ряде российских городов этих позиций нет.

«Серия книг „Азбука манга“. В наличии нет в Москве, Челябинске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. В Тюмени есть в наличии в нескольких магазинах», — сообщается на сайте сети.

Кроме книг, продаются контейнеры для еды и стаканы с аниме-символикой. Ранее URA.RU писало, что тюменцы в короткий срок раскупили все билеты на фестиваль косплея — переодевание в героев манги и аниме, видеоигр и фильмов.

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В Тюмени крупная федеральная сеть магазинов товаров по низкой фиксированной цене запустила продажу тетрадей и книг с героями японских мультфильмов — аниме. Как сообщается на объединенном сайте магазинов, в ряде российских городов этих позиций нет. «Серия книг „Азбука манга“. В наличии нет в Москве, Челябинске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. В Тюмени есть в наличии в нескольких магазинах», — сообщается на сайте сети. Кроме книг, продаются контейнеры для еды и стаканы с аниме-символикой. Ранее URA.RU писало, что тюменцы в короткий срок раскупили все билеты на фестиваль косплея — переодевание в героев манги и аниме, видеоигр и фильмов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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