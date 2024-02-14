Отец обладательницы кубка мира по шахматам восстановился на работе в ЯНАО

Суд Салехарда восстановил тренера Юрия Горячкина в должности

Суд Салехарда восстановил тренера Юрия Горячкина на работе в шахматной школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд Салехарда (ЯНАО) восстановил в должности тренера Юрия Горячкина, отца обладательницы Кубка мира по шахматам Александры Горячкиной, в «Полярной шахматной школе Анатолия Карпова». Решение опубликовано на сайте суда окружной столицы.

«Исковые требования Юрия Горячкина к СШ „Полярная шахматная школа Анатолия Карпова“ о признании незаконным приказа, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, судебных расходов — удовлетворить. Признать незаконным приказ директора о расторжении трудового договора. Восстановить Горячкина на работе в должности тренера», — сообщается в решении, опубликованном в картотеке дел Салехардского суда.

Суд учел, что школа не ознакомила Горячкина с приказом об увольнении за прогул. В решении указано, что приказ директора об увольнении тренера является незаконным, истец подлежит восстановлению на работе. Кроме того, руководство школы должно выплатить в пользу истца средний заработок за время вынужденного прогула с 19 октября 2022 года по 14 ноября 2023 года в размере 3 243 196 рублей 20 копеек.

Конфликт Горячкина с шахматной школой начался в 2022 году. Он судился из-за дисциплинарных взысканий. Источники сообщали URA.RU, что причиной стали личные разногласия между ним и экс-директором шахматной школы Павлом Потаповым, сыном гроссмейстера Александра Потапова.