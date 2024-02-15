Путин заступился за Байдена и раскритиковал Бербок: главное из нового интервью президента

Путин раскритиковал Бербок и заступился за Байдена во время интервью с Зарубиным

15 февраля 2024 в 06:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил выстроить антинацистскую пропаганду Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что не получил удовольствия от беседы с американским журналистом Такером Карлсоном, причиной начала спецоперации стал отказ Киева от минских соглашений, глава США Джо Байден лучше всего подходит для России за счет его опытности и прогнозируемости, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок настроена не только против РФ, но и против собственного народа. URA.RU приводит главные заявления из интервью российского лидера. Встреча Путина с Такером Карлсоном Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону было опубликовано 9 февраля. Российский лидер заявил, что не получил полного удовольствия от встречи с журналистом, так как ждал от него острых вопросов и агрессивного настроя, но не получил этого. По словам Путина, Карлсон несколько раз пытался его прервать, но в целом оказался терпеливым собеседником. Он назвал американца «опасным человеком». Владимир Путин поблагодарил Карлсона за посредничество в переговорах с Западом, но допустил, что его могут арестовать. После беседы президент поговорил с экс-телеведущим Fox News о «демонизации России». Путин о начале СВО Непосредственным триггером к началу спецоперации стали отказ Украины от выполнения минских соглашений и непрекращающиеся атаки на республики Донбасса, заявил Путин. Россия пытается прекратить конфликт с Киевом, но единственное, о чем можно сожалеть, это то, что РФ не начала вести активные действия раньше. Владимир Путин подчеркнул, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приезжал на Украину, чтобы убедить Киев не договариваться с Россией, а за поездку заплатили США. Российский лидер уверен, что спецоперация могла бы закончиться полтора года назад, если бы не советы Джонсона. Об американских президентах и выборах Путин отметил, что России некорректно вмешиваться в президентские выборы США, принимающие «острые формы», но лучше для нее будет нынешний президент Джо Байден, чем бывший американский лидер Дональд Трамп. НАТО, как считает Путин, — это инструмент внешней политики США, существование которого больше ни к чему. По словам Владимира Путина, он не заметил недееспособности Байдена во время встречи в Женеве, несмотря на слухи. Он заступился за главу США после инцидента, когда тот ударился головой, выходя из самолета в Вашингтоне. Госсекретарь Энтони Блинкен, по мнению Путина, «наш человек», так как считает, что никакой Украины в 1904 году не было. Критика Бербок и борьба с нацизмом Российский президент сказал, что многие представители «зеленых» в Европе спекулируют на страхах людей перед изменениями климата и разжигают их. Представитель партии и глава МИД ФРГ Анналена Бербок враждебна не только с Россией, но и с собственной страной и народом. Владимир Путин предложил выстроить на глобальном уровне антинацистскую и антифашистскую пропаганду, а нынешнее поколение Германии не должно нести ответственность за действия нацистов во главе с Гитлером. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин заявил, что не получил удовольствия от беседы с американским журналистом Такером Карлсоном, причиной начала спецоперации стал отказ Киева от минских соглашений, глава США Джо Байден лучше всего подходит для России за счет его опытности и прогнозируемости, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок настроена не только против РФ, но и против собственного народа. URA.RU приводит главные заявления из интервью российского лидера. Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону было опубликовано 9 февраля. Российский лидер заявил, что не получил полного удовольствия от встречи с журналистом, так как ждал от него острых вопросов и агрессивного настроя, но не получил этого. По словам Путина, Карлсон несколько раз пытался его прервать, но в целом оказался терпеливым собеседником. Он назвал американца «опасным человеком». Владимир Путин поблагодарил Карлсона за посредничество в переговорах с Западом, но допустил, что его могут арестовать. После беседы президент поговорил с экс-телеведущим Fox News о «демонизации России». Непосредственным триггером к началу спецоперации стали отказ Украины от выполнения минских соглашений и непрекращающиеся атаки на республики Донбасса, заявил Путин. Россия пытается прекратить конфликт с Киевом, но единственное, о чем можно сожалеть, это то, что РФ не начала вести активные действия раньше. Владимир Путин подчеркнул, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приезжал на Украину, чтобы убедить Киев не договариваться с Россией, а за поездку заплатили США. Российский лидер уверен, что спецоперация могла бы закончиться полтора года назад, если бы не советы Джонсона. Путин отметил, что России некорректно вмешиваться в президентские выборы США, принимающие «острые формы», но лучше для нее будет нынешний президент Джо Байден, чем бывший американский лидер Дональд Трамп. НАТО, как считает Путин, — это инструмент внешней политики США, существование которого больше ни к чему. По словам Владимира Путина, он не заметил недееспособности Байдена во время встречи в Женеве, несмотря на слухи. Он заступился за главу США после инцидента, когда тот ударился головой, выходя из самолета в Вашингтоне. Госсекретарь Энтони Блинкен, по мнению Путина, «наш человек», так как считает, что никакой Украины в 1904 году не было. Российский президент сказал, что многие представители «зеленых» в Европе спекулируют на страхах людей перед изменениями климата и разжигают их. Представитель партии и глава МИД ФРГ Анналена Бербок враждебна не только с Россией, но и с собственной страной и народом. Владимир Путин предложил выстроить на глобальном уровне антинацистскую и антифашистскую пропаганду, а нынешнее поколение Германии не должно нести ответственность за действия нацистов во главе с Гитлером.