Путин предложил выстроить глобальную антинацистскую пропаганду

15 февраля 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не согласен, что нынешнее поколение немцев должно полностью отвечать за действия нацистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин предложил выстроить на глобальном уровне антинацистскую и антифашистскую пропаганду. Заявление российского лидера публикует telegram-канал «Кремль. Новости». «Если уж это имеет такое широкое распространение, надо бы также во всяком случае подумать о том, чтобы на глобальном уровне выстроить эту антифашистскую, антинацистскую пропаганду и работу на глобальном уровне», — сказал Путин. Он отметил, что нацизм начался с того, что во многих странах звучат «как политический лейтмотив» идеи исключительности одних народов перед другими. По его словам, нынешнее поколении Германии не должно нести полную политическую ответственности за действия нацистов во главе с Гитлером. Президент РФ уверен, что несправедливо «лепить лейбл» на весь немецкий народ. «Надо исходить из реалий сегодняшнего дня, смотреть, кто на самом деле чем занимается и какую политику проводит», — подытожил Путин. В ходе интервью с журналистом Такером Карлсоном президент России напомнил, что в 2022 году в Стамбуле Москва договорилась с Киевом о запрете неонацизма. Это было оформлено в письменном виде, передает MK.RU .

Президент России Владимир Путин предложил выстроить на глобальном уровне антинацистскую и антифашистскую пропаганду. Заявление российского лидера публикует telegram-канал «Кремль. Новости». «Если уж это имеет такое широкое распространение, надо бы также во всяком случае подумать о том, чтобы на глобальном уровне выстроить эту антифашистскую, антинацистскую пропаганду и работу на глобальном уровне», — сказал Путин. Он отметил, что нацизм начался с того, что во многих странах звучат «как политический лейтмотив» идеи исключительности одних народов перед другими. По его словам, нынешнее поколении Германии не должно нести полную политическую ответственности за действия нацистов во главе с Гитлером. Президент РФ уверен, что несправедливо «лепить лейбл» на весь немецкий народ. «Надо исходить из реалий сегодняшнего дня, смотреть, кто на самом деле чем занимается и какую политику проводит», — подытожил Путин. В ходе интервью с журналистом Такером Карлсоном президент России напомнил, что в 2022 году в Стамбуле Москва договорилась с Киевом о запрете неонацизма. Это было оформлено в письменном виде, передает MK.RU.