Путин: существование НАТО больше ни к чему

15 февраля 2024 в 02:27 Размер текста - 17 +

Судьба НАТО находится в руках США Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО — это инструмент внешней политики США. По его мнению, если в Белом доме решат, что альянс им больше не нужен, это будет их решение. Слова лидера государства передает telegram-канал «Кремль Новости». «Считаю, что НАТО вообще ни к чему уже. Если США считают, что этот инструмент внешней политики им не нужен, это их решение», — сказал Путин журналисту Павлу Зарубину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО не видит военной угрозы альянсу со стороны России. При этом альянс увеличил военные расходы государств НАТО. Глава республиканцев Дональд Трамп выведет США из НАТО, если победит на выборах, предупреждает его экс-советник Джон Болтон. Меж тем европейские сателлиты продолжают возмущаться комментариями Трампа, который в выходные чуть ли не призвал Россию напасть на европейские натовские страны, если они не выполнят цели по взносам в бюджет НАТО, пишет МК.RU .

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО — это инструмент внешней политики США. По его мнению, если в Белом доме решат, что альянс им больше не нужен, это будет их решение. Слова лидера государства передает telegram-канал «Кремль Новости». «Считаю, что НАТО вообще ни к чему уже. Если США считают, что этот инструмент внешней политики им не нужен, это их решение», — сказал Путин журналисту Павлу Зарубину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО не видит военной угрозы альянсу со стороны России. При этом альянс увеличил военные расходы государств НАТО. Глава республиканцев Дональд Трамп выведет США из НАТО, если победит на выборах, предупреждает его экс-советник Джон Болтон. Меж тем европейские сателлиты продолжают возмущаться комментариями Трампа, который в выходные чуть ли не призвал Россию напасть на европейские натовские страны, если они не выполнят цели по взносам в бюджет НАТО, пишет МК.RU.