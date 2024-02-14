14 февраля 2024

Путин: России некорректно вмешиваться в выборы США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин отметил, что РФ не стоит вмешиваться в выборы Фото:

России некорректно вмешиваться в президентские выборы Соединенных Штатов, заявил президент Владимир Путин. По его мнению, предвыборная кампания в США приобретает «острые формы».

«В США набирает обороты <…> предвыборная кампания, она приобретает все более <…> острые формы. И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс», — заявил Путин журналисту Павлу Зарубину, интервью которого опубликовал telegram-канал Кремля.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
России некорректно вмешиваться в президентские выборы Соединенных Штатов, заявил президент Владимир Путин. По его мнению, предвыборная кампания в США приобретает «острые формы». «В США набирает обороты <…> предвыборная кампания, она приобретает все более <…> острые формы. И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс», — заявил Путин журналисту Павлу Зарубину, интервью которого опубликовал telegram-канал Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...