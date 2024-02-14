Путин: России некорректно вмешиваться в выборы США

15 февраля 2024 в 02:27 Размер текста - 17 +

Путин отметил, что РФ не стоит вмешиваться в выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU России некорректно вмешиваться в президентские выборы Соединенных Штатов, заявил президент Владимир Путин. По его мнению, предвыборная кампания в США приобретает «острые формы». «В США набирает обороты <…> предвыборная кампания, она приобретает все более <…> острые формы. И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс», — заявил Путин журналисту Павлу Зарубину, интервью которого опубликовал telegram-канал Кремля.

России некорректно вмешиваться в президентские выборы Соединенных Штатов, заявил президент Владимир Путин. По его мнению, предвыборная кампания в США приобретает «острые формы». «В США набирает обороты <…> предвыборная кампания, она приобретает все более <…> острые формы. И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс», — заявил Путин журналисту Павлу Зарубину, интервью которого опубликовал telegram-канал Кремля.