Путин: России некорректно вмешиваться в выборы США

Путин отметил, что РФ не стоит вмешиваться в выборы
России некорректно вмешиваться в президентские выборы Соединенных Штатов, заявил президент Владимир Путин. По его мнению, предвыборная кампания в США приобретает «острые формы».
«В США набирает обороты <…> предвыборная кампания, она приобретает все более <…> острые формы. И нам некорректно, на мой взгляд, вмешиваться в этот процесс», — заявил Путин журналисту Павлу Зарубину,
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