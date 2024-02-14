14 февраля 2024

Путин: командировка Джонсона в Киев в 2022 году была оплачена США

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Путин считает, что США заплатили командировочные Джонсону за поездку нв Украину Фото:

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приезжал на Украину, чтобы убедить Киев не договариваться с Россией. Президент РФ Владимир Путин уверен, что поездка была оплачена США.

«Бывший премьер-министр господин Джонсон не мог приехать сам по личной инициативе без консультаций с Вашингтоном на этот счет. Наверняка такие консультации не только были, а, я думаю, что он просто поехал в командировку за счет американской администрации», — заявил Путин. Видео опубликовано в telegram-канале Кремля.

Поездка Джонсона на Украину состоялась в 2022 году. Путин считает, что США не просто взяли за нее расходы, но и заплатили командировочные бывшему премьер-министру Британии.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приезжал на Украину, чтобы убедить Киев не договариваться с Россией. Президент РФ Владимир Путин уверен, что поездка была оплачена США. «Бывший премьер-министр господин Джонсон не мог приехать сам по личной инициативе без консультаций с Вашингтоном на этот счет. Наверняка такие консультации не только были, а, я думаю, что он просто поехал в командировку за счет американской администрации», — заявил Путин. Видео опубликовано в telegram-канале Кремля. Поездка Джонсона на Украину состоялась в 2022 году. Путин считает, что США не просто взяли за нее расходы, но и заплатили командировочные бывшему премьер-министру Британии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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