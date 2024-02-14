Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приезжал на Украину, чтобы убедить Киев не договариваться с Россией. Президент РФ Владимир Путин уверен, что поездка была оплачена США.
«Бывший премьер-министр господин Джонсон не мог приехать сам по личной инициативе без консультаций с Вашингтоном на этот счет. Наверняка такие консультации не только были, а, я думаю, что он просто поехал в командировку за счет американской администрации», — заявил Путин.
Поездка Джонсона на Украину состоялась в 2022 году. Путин считает, что США не просто взяли за нее расходы, но и заплатили командировочные бывшему премьер-министру Британии.
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