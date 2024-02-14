Путин: командировка Джонсона в Киев в 2022 году была оплачена США

15 февраля 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

Путин считает, что США заплатили командировочные Джонсону за поездку нв Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приезжал на Украину, чтобы убедить Киев не договариваться с Россией. Президент РФ Владимир Путин уверен, что поездка была оплачена США. «Бывший премьер-министр господин Джонсон не мог приехать сам по личной инициативе без консультаций с Вашингтоном на этот счет. Наверняка такие консультации не только были, а, я думаю, что он просто поехал в командировку за счет американской администрации», — заявил Путин. Видео опубликовано в telegram-канале Кремля. Поездка Джонсона на Украину состоялась в 2022 году. Путин считает, что США не просто взяли за нее расходы, но и заплатили командировочные бывшему премьер-министру Британии.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приезжал на Украину, чтобы убедить Киев не договариваться с Россией. Президент РФ Владимир Путин уверен, что поездка была оплачена США. «Бывший премьер-министр господин Джонсон не мог приехать сам по личной инициативе без консультаций с Вашингтоном на этот счет. Наверняка такие консультации не только были, а, я думаю, что он просто поехал в командировку за счет американской администрации», — заявил Путин. Видео опубликовано в telegram-канале Кремля. Поездка Джонсона на Украину состоялась в 2022 году. Путин считает, что США не просто взяли за нее расходы, но и заплатили командировочные бывшему премьер-министру Британии.