Путин: Россия пытается прекратить войну на Украине

15 февраля 2024 в 01:36 Размер текста - 17 +

Путин признал, что Запад обманывал Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия пытается прекратить войну на Украине, на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Слова лидера государства передает telegram-канал «Кремль Новости». «Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, с помощью минских соглашений», — заявил Путин в интервью Павлу Зарубину. Президент России отметил, что позже выяснилось, что нас водили за нос. Бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали, что они и не собирались выполнять договоренности, а вместо этого накачивали киевский режим оружием.

Россия пытается прекратить войну на Украине, на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Слова лидера государства передает telegram-канал «Кремль Новости». «Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, с помощью минских соглашений», — заявил Путин в интервью Павлу Зарубину. Президент России отметил, что позже выяснилось, что нас водили за нос. Бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали, что они и не собирались выполнять договоренности, а вместо этого накачивали киевский режим оружием.