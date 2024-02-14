14 февраля 2024

Путин: Россия пытается прекратить войну на Украине

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин признал, что Запад обманывал Россию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия пытается прекратить войну на Украине, на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Слова лидера государства передает telegram-канал «Кремль Новости».

«Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, с помощью минских соглашений», — заявил Путин в интервью Павлу Зарубину.

Президент России отметил, что позже выяснилось, что нас водили за нос. Бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали, что они и не собирались выполнять договоренности, а вместо этого накачивали киевский режим оружием.

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Россия пытается прекратить войну на Украине, на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Слова лидера государства передает telegram-канал «Кремль Новости». «Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, с помощью минских соглашений», — заявил Путин в интервью Павлу Зарубину. Президент России отметил, что позже выяснилось, что нас водили за нос. Бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали, что они и не собирались выполнять договоренности, а вместо этого накачивали киевский режим оружием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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