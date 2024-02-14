Россия пытается прекратить войну на Украине, на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Слова лидера государства передает telegram-канал «Кремль Новости».
«Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, с помощью минских соглашений», —
Президент России отметил, что позже выяснилось, что нас водили за нос. Бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали, что они и не собирались выполнять договоренности, а вместо этого накачивали киевский режим оружием.
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