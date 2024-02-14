Путин заступился за Байдена после того, как тот ударился головой

Президент России Владимир Путин считает, что инцидент с президентом США Джо Байденом, когда он ударился головой, выходя из вертолета по возвращении в Вашингтон, является обычным делом. По словам Путина, почти каждый сталкивался в своей жизни с подобной ситуацией.
«Ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень», —
В этом же интервью Путин заявил, что не считает Байдена недееспособным. Однако он отметил, что давать оценку не может, так как не является специалистом в этой области. По его словам, Байден для РФ лучше, чем Дональд Трамп, поскольку он «более прогнозируемый». При этом президент подчеркнул, что РФ готова работать с любым лидером США, которому американский народ окажет доверие.
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