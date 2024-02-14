14 февраля 2024

Путин заступился за Байдена после того, как тот ударился головой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Путин прокомментировал случай, когда Байден ударился, выходя из вертолета Фото:

Президент России Владимир Путин считает, что инцидент с президентом США Джо Байденом, когда он ударился головой, выходя из вертолета по возвращении в Вашингтон, является обычным делом. По словам Путина, почти каждый сталкивался в своей жизни с подобной ситуацией.

«Ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень», — сказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

В этом же интервью Путин заявил, что не считает Байдена недееспособным. Однако он отметил, что давать оценку не может, так как не является специалистом в этой области. По его словам, Байден для РФ лучше, чем Дональд Трамп, поскольку он «более прогнозируемый». При этом президент подчеркнул, что РФ готова работать с любым лидером США, которому американский народ окажет доверие.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин считает, что инцидент с президентом США Джо Байденом, когда он ударился головой, выходя из вертолета по возвращении в Вашингтон, является обычным делом. По словам Путина, почти каждый сталкивался в своей жизни с подобной ситуацией. «Ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень», — сказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. В этом же интервью Путин заявил, что не считает Байдена недееспособным. Однако он отметил, что давать оценку не может, так как не является специалистом в этой области. По его словам, Байден для РФ лучше, чем Дональд Трамп, поскольку он «более прогнозируемый». При этом президент подчеркнул, что РФ готова работать с любым лидером США, которому американский народ окажет доверие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...