Путин отверг версию о недееспособности Байдена

15 февраля 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

Путин не считает правдивой версию о недееспособности Байдена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин рассказал, что слухи о недееспособности лидера США Джо Байдена ходили еще три года назад. Тогда они встречались в Женеве, однако глава РФ ничего подобного не заметил. «Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, три года, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не видел», — сказал Путин журналисту Павлу Зарубину. Видео размещено в telegram-канале Кремля. Он рассказал, что Байден подглядывал в свои записи при их диалоге. Президент РФ не считает это чем-то странным, потому что делал то же самое.

Президент России Владимир Путин рассказал, что слухи о недееспособности лидера США Джо Байдена ходили еще три года назад. Тогда они встречались в Женеве, однако глава РФ ничего подобного не заметил. «Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, три года, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не видел», — сказал Путин журналисту Павлу Зарубину. Видео размещено в telegram-канале Кремля. Он рассказал, что Байден подглядывал в свои записи при их диалоге. Президент РФ не считает это чем-то странным, потому что делал то же самое.