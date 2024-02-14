14 февраля 2024

Путин отверг версию о недееспособности Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Путин не считает правдивой версию о недееспособности Байдена Фото:

Президент России Владимир Путин рассказал, что слухи о недееспособности лидера США Джо Байдена ходили еще три года назад. Тогда они встречались в Женеве, однако глава РФ ничего подобного не заметил.

«Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, три года, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не видел», — сказал Путин журналисту Павлу Зарубину. Видео размещено в telegram-канале Кремля.

Он рассказал, что Байден подглядывал в свои записи при их диалоге. Президент РФ не считает это чем-то странным, потому что делал то же самое.

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Президент России Владимир Путин рассказал, что слухи о недееспособности лидера США Джо Байдена ходили еще три года назад. Тогда они встречались в Женеве, однако глава РФ ничего подобного не заметил. «Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, три года, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не видел», — сказал Путин журналисту Павлу Зарубину. Видео размещено в telegram-канале Кремля. Он рассказал, что Байден подглядывал в свои записи при их диалоге. Президент РФ не считает это чем-то странным, потому что делал то же самое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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