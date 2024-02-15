Врио главы Кургана Аргышева: перевозчики проплачивают заказные материалы. Видео

15 февраля 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Руководитель города Аргышева считает, что некоторые перевозчики платят за материалы о транспортной реформе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Врио главы Кургана Анастасия Аргышева считает, что некоторые перевозчики, отвечающие за старые маршруты, мешают транспортной реформе, якобы проплачивая заказные материалы. Об это она заявила на видео, опубликованном в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Путаницу вносят старые перевозчики, проплачивая заказные материалы», — заявила Аргышева, комментируя ход транспортной реформы. Она отметила, что на новых маршрутах стоимость проезда составляет 32 рубля, а на некоторых старых, где тариф нерегулируемый, за одну поездку придется заплатить 33-34 рубля. Аргышева призвала горожан обращаться по всем вопросам в транспортное управление. Реформа по переходу с 51 старого на 40 новых автобусных маршрутов началась в Кургане 3 января 2023 года. Власти отмечают, что на новых маршрутах тариф регулируемый, а перевозчики обязаны по контракту обновлять автобусный парк. С начала реформы для новых маршрутов было закуплено 105 автобусов. При этом горожане до сих пор оставляют негативные отзывы о реформе. В феврале 2023 года представители мэрии заявили, что некоторые перевозчики, не участвующие в реформе, проплачивают горожанам посты в группах и выступления. Губернатор Вадим Шумков объяснял, что власти не находятся в сговоре с перевозчиками, которые участвуют в реформе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врио главы Кургана Анастасия Аргышева считает, что некоторые перевозчики, отвечающие за старые маршруты, мешают транспортной реформе, якобы проплачивая заказные материалы. Об это она заявила на видео, опубликованном в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Путаницу вносят старые перевозчики, проплачивая заказные материалы», — заявила Аргышева, комментируя ход транспортной реформы. Она отметила, что на новых маршрутах стоимость проезда составляет 32 рубля, а на некоторых старых, где тариф нерегулируемый, за одну поездку придется заплатить 33-34 рубля. Аргышева призвала горожан обращаться по всем вопросам в транспортное управление. Реформа по переходу с 51 старого на 40 новых автобусных маршрутов началась в Кургане 3 января 2023 года. Власти отмечают, что на новых маршрутах тариф регулируемый, а перевозчики обязаны по контракту обновлять автобусный парк. С начала реформы для новых маршрутов было закуплено 105 автобусов. При этом горожане до сих пор оставляют негативные отзывы о реформе. В феврале 2023 года представители мэрии заявили, что некоторые перевозчики, не участвующие в реформе, проплачивают горожанам посты в группах и выступления. Губернатор Вадим Шумков объяснял, что власти не находятся в сговоре с перевозчиками, которые участвуют в реформе.