Врио главы Кургана Анастасия Аргышева считает, что некоторые перевозчики, отвечающие за старые маршруты, мешают транспортной реформе, якобы проплачивая заказные материалы. Об это она заявила на видео, опубликованном в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».
«Путаницу вносят старые перевозчики, проплачивая заказные материалы», — заявила Аргышева, комментируя ход транспортной реформы. Она отметила, что на новых маршрутах стоимость проезда составляет 32 рубля, а на некоторых старых, где тариф нерегулируемый, за одну поездку придется заплатить 33-34 рубля. Аргышева призвала горожан обращаться по всем вопросам в транспортное управление.
Реформа по переходу с 51 старого на 40 новых автобусных маршрутов началась в Кургане 3 января 2023 года. Власти отмечают, что на новых маршрутах тариф регулируемый, а перевозчики обязаны по контракту обновлять автобусный парк. С начала реформы для новых маршрутов было закуплено 105 автобусов. При этом горожане до сих пор оставляют негативные отзывы о реформе. В феврале 2023 года представители мэрии заявили, что некоторые перевозчики, не участвующие в реформе, проплачивают горожанам посты в группах и выступления. Губернатор Вадим Шумков объяснял, что власти не находятся в сговоре с перевозчиками, которые участвуют в реформе.
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