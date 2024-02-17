BI: стратегия Украины повторяет проигрышные действия нацисткой Германии

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Выбранная Киевом стратегия не позволит одержать победу над Россией и вернуть утраченные территории Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина практически повторяет тактику нацисткой Германии во времена Второй мировой войны. Продолжая копировать действия ФРГ, Киев потерпит поражение. Об этом пишет Business Insider.

«В 1943 году немецкое командование выбрало отчаянную стратегию на Восточном фронте. Сегодняшняя Украина <…> выбрала стратегию, которая повторяет немецкий подход 80-летней давности», — говорится в материале.

Ранее Германия заключила обязательство о поддержке Украины в течение десяти лет. Министр обороны Германи Борис Писториус заявил, что Германия в три раза увеличит поставки снарядов Украине в 2024 году. Он отметил, что в бюджете Германии в 2024 году выделено на производство снарядов 3,5 миллиарда евро.

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Украина практически повторяет тактику нацисткой Германии во времена Второй мировой войны. Продолжая копировать действия ФРГ, Киев потерпит поражение. Об этом пишет Business Insider. «В 1943 году немецкое командование выбрало отчаянную стратегию на Восточном фронте. Сегодняшняя Украина <…> выбрала стратегию, которая повторяет немецкий подход 80-летней давности», — говорится в материале. Ранее Германия заключила обязательство о поддержке Украины в течение десяти лет. Министр обороны Германи Борис Писториус заявил, что Германия в три раза увеличит поставки снарядов Украине в 2024 году. Он отметил, что в бюджете Германии в 2024 году выделено на производство снарядов 3,5 миллиарда евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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