Украина практически повторяет тактику нацисткой Германии во времена Второй мировой войны. Продолжая копировать действия ФРГ, Киев потерпит поражение. Об этом пишет Business Insider.
«В 1943 году немецкое командование выбрало отчаянную стратегию на Восточном фронте. Сегодняшняя Украина <…> выбрала стратегию, которая повторяет немецкий подход 80-летней давности», —
Ранее Германия заключила обязательство о поддержке Украины в течение десяти лет. Министр обороны Германи Борис Писториус заявил, что Германия в три раза увеличит поставки снарядов Украине в 2024 году. Он отметил, что в бюджете Германии в 2024 году выделено на производство снарядов 3,5 миллиарда евро.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.