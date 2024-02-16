Германия будет поддерживать Украину в течение десяти лет

Берлин будет оказывать военную поддержку Украине в течение десяти лет. Такое обязательство было заключено в рамках подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем Соглашения о гарантиях безопасности.
«Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия настоящего Соглашения», — передает РИА Новости информацию из документа. Соглашение о гарантиях безопасности действует десять лет.
Ранее Шольц и Зеленский на встрече в Берлине подписали Соглашение о гарантиях безопасности. Детали документа будут известны после брифинга президента Украины и канцлера Германии.
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