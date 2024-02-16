Германия будет поддерживать Украину в течение десяти лет

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, шольц олаф,  stock
Шольц и Зеленский подписали Соглашение, по которому ФРГ будет поддерживать Киев 10 лет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Берлин будет оказывать военную поддержку Украине в течение десяти лет. Такое обязательство было заключено в рамках подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем Соглашения о гарантиях безопасности.

«Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия настоящего Соглашения», — передает РИА Новости информацию из документа. Соглашение о гарантиях безопасности действует десять лет.

Ранее Шольц и Зеленский на встрече в Берлине подписали Соглашение о гарантиях безопасности. Детали документа будут известны после брифинга президента Украины и канцлера Германии.

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Берлин будет оказывать военную поддержку Украине в течение десяти лет. Такое обязательство было заключено в рамках подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем Соглашения о гарантиях безопасности. «Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия настоящего Соглашения», — передает РИА Новости информацию из документа. Соглашение о гарантиях безопасности действует десять лет. Ранее Шольц и Зеленский на встрече в Берлине подписали Соглашение о гарантиях безопасности. Детали документа будут известны после брифинга президента Украины и канцлера Германии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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