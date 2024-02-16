16 февраля 2024

В ЯНАО водитель «Газели» наехал на человека, когда сдавал назад. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбитого ямальца доставили в больницу Фото:

В поселке городского типа Уренгой Пуровского района (ЯНАО) водитель «Газели» наехал на пешехода, когда совершал движение задним ходом. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции региона.

«В Уренгое водитель, при движении задним ходом, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП он доставлен в больницу», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сейчас обстоятельства аварии выясняются.

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В поселке городского типа Уренгой Пуровского района (ЯНАО) водитель «Газели» наехал на пешехода, когда совершал движение задним ходом. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции региона. «В Уренгое водитель, при движении задним ходом, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП он доставлен в больницу», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сейчас обстоятельства аварии выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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