Сбитого ямальца доставили в больницу
В поселке городского типа Уренгой Пуровского района (ЯНАО) водитель «Газели» наехал на пешехода, когда совершал движение задним ходом. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции региона.
«В Уренгое водитель, при движении задним ходом, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП он доставлен в больницу», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сейчас обстоятельства аварии выясняются.
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