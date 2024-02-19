Курганец не мог устроиться на новую работу из-за смерти директора

Житель Курганской области не мог устроиться на новую работу и получать социальные выплаты из-за смерти бывшего работодателя. Об этом сообщается на сайте Притобольного районного суда.
«Трудовые отношения прекращены с 2021 года, но трудовая книжка была выдана мужчине как без записи о приеме, так и без записи об увольнении по собственному желанию. Организация прекратила свою деятельность в связи со смертью директора, который и занимался ведением всей документации. Гражданин пояснил, что без записи об увольнении он не может устроиться на работу к другому работодателю, получать социальные выплаты и оформить пособие по уходу за ребенком», — говорится в документе.
В суде мужчина поддержал свои требования. Суд установил, что записей об увольнении нет, что нарушает права и законные интересы заявителя. Так как на данный момент прекращение работы не оформлено, за мужчиной сохраняется статус работника организации. Суд решил удовлетворить требования и установить прекращение трудовых отношений по согласию сторон.
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