Курганец не мог устроиться на новую работу из-за смерти директора

20 февраля 2024 в 06:35 Размер текста - 17 +

Мужчине выдали трудовую книжку без записей о приеме и увольнении по собственному желанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Курганской области не мог устроиться на новую работу и получать социальные выплаты из-за смерти бывшего работодателя. Об этом сообщается на сайте Притобольного районного суда. «Трудовые отношения прекращены с 2021 года, но трудовая книжка была выдана мужчине как без записи о приеме, так и без записи об увольнении по собственному желанию. Организация прекратила свою деятельность в связи со смертью директора, который и занимался ведением всей документации. Гражданин пояснил, что без записи об увольнении он не может устроиться на работу к другому работодателю, получать социальные выплаты и оформить пособие по уходу за ребенком», — говорится в документе. В суде мужчина поддержал свои требования. Суд установил, что записей об увольнении нет, что нарушает права и законные интересы заявителя. Так как на данный момент прекращение работы не оформлено, за мужчиной сохраняется статус работника организации. Суд решил удовлетворить требования и установить прекращение трудовых отношений по согласию сторон.

Житель Курганской области не мог устроиться на новую работу и получать социальные выплаты из-за смерти бывшего работодателя. Об этом сообщается на сайте Притобольного районного суда. «Трудовые отношения прекращены с 2021 года, но трудовая книжка была выдана мужчине как без записи о приеме, так и без записи об увольнении по собственному желанию. Организация прекратила свою деятельность в связи со смертью директора, который и занимался ведением всей документации. Гражданин пояснил, что без записи об увольнении он не может устроиться на работу к другому работодателю, получать социальные выплаты и оформить пособие по уходу за ребенком», — говорится в документе. В суде мужчина поддержал свои требования. Суд установил, что записей об увольнении нет, что нарушает права и законные интересы заявителя. Так как на данный момент прекращение работы не оформлено, за мужчиной сохраняется статус работника организации. Суд решил удовлетворить требования и установить прекращение трудовых отношений по согласию сторон.