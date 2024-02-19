19 февраля 2024

Курганец не мог устроиться на новую работу из-за смерти директора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трудовая книжка. Челябинск, трудовая книжка, кадровик, трудоустройство, прием на работу, работа, безработица, поиск работы, работник, персонал, работодатель, увольнение, отдел кадров, биржа труда, вакансия, трудовой договор, менеджер по персоналу, стаж трудовой
Мужчине выдали трудовую книжку без записей о приеме и увольнении по собственному желанию Фото:

Житель Курганской области не мог устроиться на новую работу и получать социальные выплаты из-за смерти бывшего работодателя. Об этом сообщается на сайте Притобольного районного суда.

«Трудовые отношения прекращены с 2021 года, но трудовая книжка была выдана мужчине как без записи о приеме, так и без записи об увольнении по собственному желанию. Организация прекратила свою деятельность в связи со смертью директора, который и занимался ведением всей документации. Гражданин пояснил, что без записи об увольнении он не может устроиться на работу к другому работодателю, получать социальные выплаты и оформить пособие по уходу за ребенком», — говорится в документе.

В суде мужчина поддержал свои требования. Суд установил, что записей об увольнении нет, что нарушает права и законные интересы заявителя. Так как на данный момент прекращение работы не оформлено, за мужчиной сохраняется статус работника организации. Суд решил удовлетворить требования и установить прекращение трудовых отношений по согласию сторон.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Курганской области не мог устроиться на новую работу и получать социальные выплаты из-за смерти бывшего работодателя. Об этом сообщается на сайте Притобольного районного суда. «Трудовые отношения прекращены с 2021 года, но трудовая книжка была выдана мужчине как без записи о приеме, так и без записи об увольнении по собственному желанию. Организация прекратила свою деятельность в связи со смертью директора, который и занимался ведением всей документации. Гражданин пояснил, что без записи об увольнении он не может устроиться на работу к другому работодателю, получать социальные выплаты и оформить пособие по уходу за ребенком», — говорится в документе. В суде мужчина поддержал свои требования. Суд установил, что записей об увольнении нет, что нарушает права и законные интересы заявителя. Так как на данный момент прекращение работы не оформлено, за мужчиной сохраняется статус работника организации. Суд решил удовлетворить требования и установить прекращение трудовых отношений по согласию сторон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...