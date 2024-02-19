19 февраля 2024

В Тюмени в микрорайоне ДОК проложат дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы в начале зимы. Тюмень, укладка асфальта, дорога, дорожные работы
Дороги появятся у ЖК «Скандиа у реки» и «Ютта» Фото:

В Тюмени в микрорайоне ДОК к 2026 году построят новые дороги. Они появятся у ЖК «Скандиа у реки» и «Ютта». Документ об этом опубликован на сайте городской администрации.

«Строительство автомобильных дорог в районе ЖК „Скандия у реки“, ЖК „Ютта“, ЖК „ДОК“ и строительство объездной дороги в мкр. ДОК. Сроки: 2025—2026 годы», — указано в документах.

Ранее URA.RU писало, что ДОК планируют обустроить в рамках комплексного развития территории. Микрорайон хотят превратить в «изюминку» города и построить здесь многоэтажки, дамбу, школы, детские сады. Также из ДОКа появится мост в заречную часть города к 2030 году.

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В Тюмени в микрорайоне ДОК к 2026 году построят новые дороги. Они появятся у ЖК «Скандиа у реки» и «Ютта». Документ об этом опубликован на сайте городской администрации. «Строительство автомобильных дорог в районе ЖК „Скандия у реки“, ЖК „Ютта“, ЖК „ДОК“ и строительство объездной дороги в мкр. ДОК. Сроки: 2025—2026 годы», — указано в документах. Ранее URA.RU писало, что ДОК планируют обустроить в рамках комплексного развития территории. Микрорайон хотят превратить в «изюминку» города и построить здесь многоэтажки, дамбу, школы, детские сады. Также из ДОКа появится мост в заречную часть города к 2030 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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