В Тюмени в микрорайоне ДОК проложат дороги

Дороги появятся у ЖК «Скандиа у реки» и «Ютта»
В Тюмени в микрорайоне ДОК к 2026 году построят новые дороги. Они появятся у ЖК «Скандиа у реки» и «Ютта». Документ об этом опубликован на сайте городской администрации.
«Строительство автомобильных дорог в районе ЖК „Скандия у реки“, ЖК „Ютта“, ЖК „ДОК“ и строительство объездной дороги в мкр. ДОК. Сроки: 2025—2026 годы», — указано в документах.
Ранее URA.RU писало, что ДОК планируют обустроить в рамках комплексного развития территории. Микрорайон хотят превратить в «изюминку» города и построить здесь многоэтажки, дамбу, школы, детские сады. Также из ДОКа появится мост в заречную часть города к 2030 году.
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