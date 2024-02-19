В Тюмени в микрорайоне ДОК проложат дороги

20 февраля 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Дороги появятся у ЖК «Скандиа у реки» и «Ютта» Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Тюмени в микрорайоне ДОК к 2026 году построят новые дороги. Они появятся у ЖК «Скандиа у реки» и «Ютта». Документ об этом опубликован на сайте городской администрации. «Строительство автомобильных дорог в районе ЖК „Скандия у реки“, ЖК „Ютта“, ЖК „ДОК“ и строительство объездной дороги в мкр. ДОК. Сроки: 2025—2026 годы», — указано в документах. Ранее URA.RU писало, что ДОК планируют обустроить в рамках комплексного развития территории. Микрорайон хотят превратить в «изюминку» города и построить здесь многоэтажки, дамбу, школы, детские сады. Также из ДОКа появится мост в заречную часть города к 2030 году.

В Тюмени в микрорайоне ДОК к 2026 году построят новые дороги. Они появятся у ЖК «Скандиа у реки» и «Ютта». Документ об этом опубликован на сайте городской администрации. «Строительство автомобильных дорог в районе ЖК „Скандия у реки“, ЖК „Ютта“, ЖК „ДОК“ и строительство объездной дороги в мкр. ДОК. Сроки: 2025—2026 годы», — указано в документах. Ранее URA.RU писало, что ДОК планируют обустроить в рамках комплексного развития территории. Микрорайон хотят превратить в «изюминку» города и построить здесь многоэтажки, дамбу, школы, детские сады. Также из ДОКа появится мост в заречную часть города к 2030 году.