В Пермском крае на федеральных трассах вводятся ограничения для водителей

21 февраля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Ограничение на федеральных трассах вводится из-за ремонта и очистки от снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае 21 февраля на федеральных трассах М-7 «Волга» и Р-242 (Пермь-Екатеринбург) вводятся временные ограничения на движение автотранспорта. Это связано с проведением капитального ремонта, реконструкции дорог, а также очистки их от снега, сообщается на сайте ФКУ УПРДОР «Прикамье». «Автодорога М-7 „Волга“ подъезд к городам Ижевск и Пермь: км 429+810 — км 440+000 — капитальный ремонт автомобильной дороги, ограничение скорости до 50 км/ч; при проведении работ возможно ограничение движения по одной полосе с организацией реверсивного движения. Км 450+000 — км 459+000 — реконструкция автомобильной дороги, ограничение скорости до 50 км/ч; при проведении работ возможно ограничение движения по одной полосе с организацией реверсивного движения», — информирует учреждение. Кроме того, на разных участках указанной трассы будет проводиться очистка съездов, остановок и обочин от снега. Из-за этого также возможны временные ограничения. На трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург (км 009+154 — км 160+036) из-за ямочного ремонта вводится ограничение скорости до 50 км/час. Также при проведении работ возможно ограничение движения по одной полосе с организацией реверсивного движения. Ранее в УПРДОР «Прикамье» уточнили детали проведения ремонта на Красавинском мосту в Перми. В учреждении заявили, что ремонтные работы не затруднят передвижение автотранспорта по мосту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае 21 февраля на федеральных трассах М-7 «Волга» и Р-242 (Пермь-Екатеринбург) вводятся временные ограничения на движение автотранспорта. Это связано с проведением капитального ремонта, реконструкции дорог, а также очистки их от снега, сообщается на сайте ФКУ УПРДОР «Прикамье». «Автодорога М-7 „Волга“ подъезд к городам Ижевск и Пермь: км 429+810 — км 440+000 — капитальный ремонт автомобильной дороги, ограничение скорости до 50 км/ч; при проведении работ возможно ограничение движения по одной полосе с организацией реверсивного движения. Км 450+000 — км 459+000 — реконструкция автомобильной дороги, ограничение скорости до 50 км/ч; при проведении работ возможно ограничение движения по одной полосе с организацией реверсивного движения», — информирует учреждение. Кроме того, на разных участках указанной трассы будет проводиться очистка съездов, остановок и обочин от снега. Из-за этого также возможны временные ограничения. На трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург (км 009+154 — км 160+036) из-за ямочного ремонта вводится ограничение скорости до 50 км/час. Также при проведении работ возможно ограничение движения по одной полосе с организацией реверсивного движения. Ранее в УПРДОР «Прикамье» уточнили детали проведения ремонта на Красавинском мосту в Перми. В учреждении заявили, что ремонтные работы не затруднят передвижение автотранспорта по мосту.