В Пермском крае на федеральных трассах вводятся ограничения для водителей

В Пермском крае 21 февраля на федеральных трассах М-7 «Волга» и Р-242 (Пермь-Екатеринбург) вводятся временные ограничения на движение автотранспорта. Это связано с проведением капитального ремонта, реконструкции дорог, а также очистки их от снега, сообщается на сайте ФКУ УПРДОР «Прикамье».
«Автодорога М-7 „Волга“ подъезд к городам Ижевск и Пермь: км 429+810 — км 440+000 — капитальный ремонт автомобильной дороги, ограничение скорости до 50 км/ч; при проведении работ возможно ограничение движения по одной полосе с организацией реверсивного движения. Км 450+000 — км 459+000 — реконструкция автомобильной дороги, ограничение скорости до 50 км/ч; при проведении работ возможно ограничение движения по одной полосе с организацией реверсивного движения», — информирует учреждение.
Кроме того, на разных участках указанной трассы будет проводиться очистка съездов, остановок и обочин от снега. Из-за этого также возможны временные ограничения. На трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург (км 009+154 — км 160+036) из-за ямочного ремонта вводится ограничение скорости до 50 км/час. Также при проведении работ возможно ограничение движения по одной полосе с организацией реверсивного движения.
Ранее в УПРДОР «Прикамье» уточнили детали проведения ремонта на Красавинском мосту в Перми. В учреждении заявили, что ремонтные работы не затруднят передвижение автотранспорта по мосту.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.