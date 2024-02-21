21 февраля 2024

Депутат Тюменской облдумы вступился за опального мэра Ишима

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Вершинин Иван. Тюмень, вершинин иван
Иван Вершинин заступился за главу тюменского муниципалитета Фото:

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин заступился за главу Ишима Федора Шишкина, которого массово раскритиковали в telegram-каналах. Эмоциональный пост депутат опубликовал на своей личной странице в мессенджере.

«Я искренне не понимаю — чего все набросились на Федора Борисовича Шишкина — нормального мужика и хозяйственника! Отлегло у всех что ли резко после завершения пандемии? Или забыли уже все сколько людей, в первую очередь пожилых, унес ковид?», — написал Вершинин.

Депутат также призвал всех соблюдать рекомендации врачей и «не заниматься ерундой». Ранее мэр Ишима опубликовал в своих соцсетях фотографии и видео, где он вручал сертификаты семьям-льготникам, надев на правую руку резиновую перчатку. Многие расценили это как брезгливость. В пресс-службе Шишкина прокомментировали, что у мэра была повреждена кисть и он опасался заражения.

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Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин заступился за главу Ишима Федора Шишкина, которого массово раскритиковали в telegram-каналах. Эмоциональный пост депутат опубликовал на своей личной странице в мессенджере. «Я искренне не понимаю — чего все набросились на Федора Борисовича Шишкина — нормального мужика и хозяйственника! Отлегло у всех что ли резко после завершения пандемии? Или забыли уже все сколько людей, в первую очередь пожилых, унес ковид?», — написал Вершинин. Депутат также призвал всех соблюдать рекомендации врачей и «не заниматься ерундой». Ранее мэр Ишима опубликовал в своих соцсетях фотографии и видео, где он вручал сертификаты семьям-льготникам, надев на правую руку резиновую перчатку. Многие расценили это как брезгливость. В пресс-службе Шишкина прокомментировали, что у мэра была повреждена кисть и он опасался заражения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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