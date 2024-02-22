Московская трасса М-12 «Восток» продлится до Тюмени в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областные трассы. Екатеринбург, режевской тракт
Трасса М-12 «Восток» станет основой скоростного маршрута «Россия» Фото:

Скоростная трасса М-12 «Восток» будет связывать Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. Продление дороги до Тюмени запланировано на 2025 год, рассказали председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко и генеральный директор Ассоциации международных транспортных перевозчиков Андрей Курушин.

«Федеральная скоростная трасса М-12 „Восток“ свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. В текущем году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, в следующем — до Тюмени», — написано на сайте Кремля.

По планам, трасса «Восток» должна стать основой скоростного маршрута «Россия», который пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока, рассказали дорожники на встрече с президентом РФ Владимиром Путинным в Казани. Участок дороги от Москвы до Казани уже открыт 21 декабря 2023 года, его протяженность составляет 810 километров.

Платную трассу М-12, которая строится между Москвой и Екатеринбургом, продлили до Тюмени. Отмечается, что строительство платной трассы обеспечит скоростное автосообщение сразу между несколькими регионами: Московской, Свердловской, Тюменской областями и республиками Татарстан и Башкортостан.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скоростная трасса М-12 «Восток» будет связывать Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. Продление дороги до Тюмени запланировано на 2025 год, рассказали председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко и генеральный директор Ассоциации международных транспортных перевозчиков Андрей Курушин. «Федеральная скоростная трасса М-12 „Восток“ свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. В текущем году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, в следующем — до Тюмени», — написано на сайте Кремля. По планам, трасса «Восток» должна стать основой скоростного маршрута «Россия», который пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока, рассказали дорожники на встрече с президентом РФ Владимиром Путинным в Казани. Участок дороги от Москвы до Казани уже открыт 21 декабря 2023 года, его протяженность составляет 810 километров. Платную трассу М-12, которая строится между Москвой и Екатеринбургом, продлили до Тюмени. Отмечается, что строительство платной трассы обеспечит скоростное автосообщение сразу между несколькими регионами: Московской, Свердловской, Тюменской областями и республиками Татарстан и Башкортостан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...