Московская трасса М-12 «Восток» продлится до Тюмени в 2025 году

Трасса М-12 «Восток» станет основой скоростного маршрута «Россия» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Скоростная трасса М-12 «Восток» будет связывать Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. Продление дороги до Тюмени запланировано на 2025 год, рассказали председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко и генеральный директор Ассоциации международных транспортных перевозчиков Андрей Курушин.

«Федеральная скоростная трасса М-12 „Восток“ свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. В текущем году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, в следующем — до Тюмени», — написано на сайте Кремля.

По планам, трасса «Восток» должна стать основой скоростного маршрута «Россия», который пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока, рассказали дорожники на встрече с президентом РФ Владимиром Путинным в Казани. Участок дороги от Москвы до Казани уже открыт 21 декабря 2023 года, его протяженность составляет 810 километров.

Платную трассу М-12, которая строится между Москвой и Екатеринбургом, продлили до Тюмени. Отмечается, что строительство платной трассы обеспечит скоростное автосообщение сразу между несколькими регионами: Московской, Свердловской, Тюменской областями и республиками Татарстан и Башкортостан.