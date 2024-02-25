В отдаленном селе ХМАО отменили занятия у школьников из-за мороза

В селе Корлики дома останутся школьники с 1-й по 8-й класс
В селе Корлики (ХМАО) 26 февраля отменены занятия у школьников первой смены. Согласно данным портала «Госуслуг», актировка введена с 1-й по 8-й класс.
«Занятия первой смены 26 февраля в селе Корлики отменяются. Актировка с 1-й по 8-й класс», — говорится в сообщении. На момент объявления температура воздуха составила -31,1 градуса, скорость ветра 1 метр в секунду.
На большей части территории Югры синоптики прогнозировали 26 февраля снегопады. В Нижневартовске, Сургуте и Мегионе дневные температуры поднимутся до -2 градусов, а ночью по прогнозу будут опускаться не ниже -10.
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