25 февраля 2024
24 февраля 2024

В отдаленном селе ХМАО отменили занятия у школьников из-за мороза

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, дерево, климат, природа, мороз, куржак
В селе Корлики дома останутся школьники с 1-й по 8-й класс Фото:

В селе Корлики (ХМАО) 26 февраля отменены занятия у школьников первой смены. Согласно данным портала «Госуслуг», актировка введена с 1-й по 8-й класс.

«Занятия первой смены 26 февраля в селе Корлики отменяются. Актировка с 1-й по 8-й класс», — говорится в сообщении. На момент объявления температура воздуха составила -31,1 градуса, скорость ветра 1 метр в секунду.

На большей части территории Югры синоптики прогнозировали 26 февраля снегопады. В Нижневартовске, Сургуте и Мегионе дневные температуры поднимутся до -2 градусов, а ночью по прогнозу будут опускаться не ниже -10.

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В селе Корлики (ХМАО) 26 февраля отменены занятия у школьников первой смены. Согласно данным портала «Госуслуг», актировка введена с 1-й по 8-й класс. «Занятия первой смены 26 февраля в селе Корлики отменяются. Актировка с 1-й по 8-й класс», — говорится в сообщении. На момент объявления температура воздуха составила -31,1 градуса, скорость ветра 1 метр в секунду. На большей части территории Югры синоптики прогнозировали 26 февраля снегопады. В Нижневартовске, Сургуте и Мегионе дневные температуры поднимутся до -2 градусов, а ночью по прогнозу будут опускаться не ниже -10.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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