В Перми открыли комитет семей воинов Отечества

26 февраля 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Комитет будет оказывать поддержку семьям военнослужащих Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае зарегистрировали АНО «Комитет семей воинов Отечества (КСВО) Пермского края». Одним из его учредителей стала координатор проекта «Помощь здесь. Пермский край» Ирина Ермакова. «В Прикамье создано АНО „Комитет семей воинов Отечества (КСВО) Пермского края“. Ирина Ермакова выступила соучредителем КСВО вместе с Евгенией Казанцевой и Екатериной Рощиной», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Уточняется, что Казанцева и Рощина являются вдовой и супругой военнослужащих. Комитет семей воинов Отечества будет оказывать медицинскую, психологическую, духовную и юридическую помощь, вести образовательную деятельность, а также поддерживать акции с протестами и проводить культурно-патриотические мероприятия.

В Пермском крае зарегистрировали АНО «Комитет семей воинов Отечества (КСВО) Пермского края». Одним из его учредителей стала координатор проекта «Помощь здесь. Пермский край» Ирина Ермакова. «В Прикамье создано АНО „Комитет семей воинов Отечества (КСВО) Пермского края“. Ирина Ермакова выступила соучредителем КСВО вместе с Евгенией Казанцевой и Екатериной Рощиной», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Уточняется, что Казанцева и Рощина являются вдовой и супругой военнослужащих. Комитет семей воинов Отечества будет оказывать медицинскую, психологическую, духовную и юридическую помощь, вести образовательную деятельность, а также поддерживать акции с протестами и проводить культурно-патриотические мероприятия.