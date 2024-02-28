В ЯНАО сдали дом для переселенцев из ветхого жилья

На Ямале переселенцы из ветхого жилья скоро переедут в квартиры с ремонтом

В доме 145 квартир с чистовой отделкой, сантехникой и кухонной плитой Фото: Размик Закарян © URA.RU

В городе Тарко-Сале (ЯНАО) проводится приемка у застройщика первого дома в микрорайоне Южный для переселенцев из ветхого жилья. В доме 145 квартир с чистовой отделкой, сантехникой и кухонной плитой. Еще один дом на 183 квартиры строители планируют сдать к концу марта, сообщают в правительстве округа. Южный район достроят до конца года.

«Строительные работы завершены в первом из шести домов нового микрорайона. Здесь сдано 145 квартир. Сейчас проводится приемка квартир у застройщика. В составе комиссии — представители Фонда жилищного строительства ЯНАО и администрации Пуровского района. Еще один дом на 183 квартиры планируется ввести до конца первого квартала. В нем завершается чистовая отделка внутренних помещений и обустройство инженерных систем. Полностью микрорайон будет введен до конца этого года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте окружного правительства.

Живой комплекс построен для расселения жителей аварийного фонда. Новоселы смогут заехать сюда во втором квартале. Квартиры оборудованы видеодомофонами, в них сделан косметический ремонт.

Ранее URA.RU сообщало, что власти округа отчитались о том, что освободили 650 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новоселье справят ямальцы, чье жилье признано аварийным до 2017 года.