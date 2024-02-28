Путин упомянул Тюменскую область в послании Федеральному Собранию

29 февраля 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Глава государства назвал тобольский завод «ЗапСибНефтехим» «индустриальным гигантом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин упомянул Тюменскую область, рассказывая о заводах и производствах, которые открылись в РФ за последние годы. Глава государства назвал тобольский завод «ЗапСибНефтехим» «индустриальным гигантом». «За последние годы в России открылись сотни новых заводов, фабрик и производств. Они открываются, мы к этому уже привыкли, это текущая работа. Но среди них и такие индустриальные гиганты, как горно-металлургический комбинат „Удокан“ в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, Мурманский центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, „ЗапСибНефтехим“ в Тюменской области», — рассказал Путин. Завод «ЗапСибНефтехим» группы «СИБУР» расположен в Тобольске. Он является одним из крупнейших нефтегазохимических комплексов в мире и лидером по выпуску базовых полимеров в России. Их продукцию используют в сферах ЖКХ, строительстве, медицине и других отраслях.

Президент России Владимир Путин упомянул Тюменскую область, рассказывая о заводах и производствах, которые открылись в РФ за последние годы. Глава государства назвал тобольский завод «ЗапСибНефтехим» «индустриальным гигантом». «За последние годы в России открылись сотни новых заводов, фабрик и производств. Они открываются, мы к этому уже привыкли, это текущая работа. Но среди них и такие индустриальные гиганты, как горно-металлургический комбинат „Удокан“ в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, Мурманский центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, „ЗапСибНефтехим“ в Тюменской области», — рассказал Путин. Завод «ЗапСибНефтехим» группы «СИБУР» расположен в Тобольске. Он является одним из крупнейших нефтегазохимических комплексов в мире и лидером по выпуску базовых полимеров в России. Их продукцию используют в сферах ЖКХ, строительстве, медицине и других отраслях.