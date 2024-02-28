28 февраля 2024

Путин упомянул Тюменскую область в послании Федеральному Собранию

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Глава государства назвал тобольский завод «ЗапСибНефтехим» «индустриальным гигантом»
Глава государства назвал тобольский завод «ЗапСибНефтехим» «индустриальным гигантом» Фото:

Президент России Владимир Путин упомянул Тюменскую область, рассказывая о заводах и производствах, которые открылись в РФ за последние годы. Глава государства назвал тобольский завод «ЗапСибНефтехим» «индустриальным гигантом».

«За последние годы в России открылись сотни новых заводов, фабрик и производств. Они открываются, мы к этому уже привыкли, это текущая работа. Но среди них и такие индустриальные гиганты, как горно-металлургический комбинат „Удокан“ в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, Мурманский центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, „ЗапСибНефтехим“ в Тюменской области», — рассказал Путин.

Завод «ЗапСибНефтехим» группы «СИБУР» расположен в Тобольске. Он является одним из крупнейших нефтегазохимических комплексов в мире и лидером по выпуску базовых полимеров в России. Их продукцию используют в сферах ЖКХ, строительстве, медицине и других отраслях.

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Президент России Владимир Путин упомянул Тюменскую область, рассказывая о заводах и производствах, которые открылись в РФ за последние годы. Глава государства назвал тобольский завод «ЗапСибНефтехим» «индустриальным гигантом». «За последние годы в России открылись сотни новых заводов, фабрик и производств. Они открываются, мы к этому уже привыкли, это текущая работа. Но среди них и такие индустриальные гиганты, как горно-металлургический комбинат „Удокан“ в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, Мурманский центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, „ЗапСибНефтехим“ в Тюменской области», — рассказал Путин. Завод «ЗапСибНефтехим» группы «СИБУР» расположен в Тобольске. Он является одним из крупнейших нефтегазохимических комплексов в мире и лидером по выпуску базовых полимеров в России. Их продукцию используют в сферах ЖКХ, строительстве, медицине и других отраслях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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