Путин упомянул Тюменскую область в послании Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин упомянул Тюменскую область, рассказывая о заводах и производствах, которые открылись в РФ за последние годы. Глава государства назвал тобольский завод «ЗапСибНефтехим» «индустриальным гигантом».
«За последние годы в России открылись сотни новых заводов, фабрик и производств. Они открываются, мы к этому уже привыкли, это текущая работа. Но среди них и такие индустриальные гиганты, как горно-металлургический комбинат „Удокан“ в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, Мурманский центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, „ЗапСибНефтехим“ в Тюменской области», — рассказал Путин.
Завод «ЗапСибНефтехим» группы «СИБУР» расположен в Тобольске. Он является одним из крупнейших нефтегазохимических комплексов в мире и лидером по выпуску базовых полимеров в России. Их продукцию используют в сферах ЖКХ, строительстве, медицине и других отраслях.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.