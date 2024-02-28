28 февраля 2024

В ЯНАО жильцы дома с офисом на чердаке готовят жалобу в Верховный Суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
Жильцы дома в Новом Уренгое будут отстаивать права в Верховном Суде РФ Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) жильцы дома в микрорайоне Восточный, 5/5, подвал и чердак которого принадлежит коммерческим фирмам, намерены отстаивать права в Верховном Суде Российской Федерации. Об этом URA.RU сообщил представитель жильцов.

«Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил кассационную жалобу, в которой мы добивались признания чердачных и подвальных помещений общедомовым имуществом. Мы намерены обратиться в Верховный Суд Российской Федерации», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

Следственный отдел СУ СКР по Новому Уренгою провел проверку по заявлению инициативной группы жильцов, которые считают, что при строительстве дома и распределении помещений имело место злоупотребление служебным положением, превышение должностных полномочий и халатность. Несмотря на неоднократное возобновление проверок, следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела и 14 февраля жильцы получили уведомление об отклонении жалобы (документ имеется в редакции агентства).

Из пояснения представителя управления Росреестра по ЯНАО следует, что в подвальном помещении расположен офис площадью 336 квадратных метров. Право собственности зарегистрировано на Марину Салтыкову на основании договора на долевое участие в строительстве. Помещение на чердаке зарегистрировано как «Нежилое помещение в жилом многоэтажном доме», его площадь составляет 481 квадратный метр, а право собственности, зарегистрированное на Романа Прокопьева, определяется также участием в долевом строительстве. Позже чердак и подвал сменили хозяев, в настоящее время подвал принадлежит Александру Кропотину и Дмитрию Тропину, которые являются учредителями ООО «Арктический лабораторный центр», а офис на чердаке является собственностью ООО «Инжинириг ПБ».

Жильцы также сослались на то, что не имеют свободного доступа к техническим помещениям, в случае аварии невозможно быстро принять меры по ее устранению. Следователи пришли к выводам, что технические помещения и так должны исключать право свободного доступа. Корреспонденту агентства представитель компании «Инжиниринг ПБ» пояснил, что работники фирмы предоставляют доступ к техническим помещениям по первому требованию.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) жильцы дома в микрорайоне Восточный, 5/5, подвал и чердак которого принадлежит коммерческим фирмам, намерены отстаивать права в Верховном Суде Российской Федерации. Об этом URA.RU сообщил представитель жильцов. «Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил кассационную жалобу, в которой мы добивались признания чердачных и подвальных помещений общедомовым имуществом. Мы намерены обратиться в Верховный Суд Российской Федерации», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. Следственный отдел СУ СКР по Новому Уренгою провел проверку по заявлению инициативной группы жильцов, которые считают, что при строительстве дома и распределении помещений имело место злоупотребление служебным положением, превышение должностных полномочий и халатность. Несмотря на неоднократное возобновление проверок, следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела и 14 февраля жильцы получили уведомление об отклонении жалобы (документ имеется в редакции агентства). Из пояснения представителя управления Росреестра по ЯНАО следует, что в подвальном помещении расположен офис площадью 336 квадратных метров. Право собственности зарегистрировано на Марину Салтыкову на основании договора на долевое участие в строительстве. Помещение на чердаке зарегистрировано как «Нежилое помещение в жилом многоэтажном доме», его площадь составляет 481 квадратный метр, а право собственности, зарегистрированное на Романа Прокопьева, определяется также участием в долевом строительстве. Позже чердак и подвал сменили хозяев, в настоящее время подвал принадлежит Александру Кропотину и Дмитрию Тропину, которые являются учредителями ООО «Арктический лабораторный центр», а офис на чердаке является собственностью ООО «Инжинириг ПБ». Жильцы также сослались на то, что не имеют свободного доступа к техническим помещениям, в случае аварии невозможно быстро принять меры по ее устранению. Следователи пришли к выводам, что технические помещения и так должны исключать право свободного доступа. Корреспонденту агентства представитель компании «Инжиниринг ПБ» пояснил, что работники фирмы предоставляют доступ к техническим помещениям по первому требованию.
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