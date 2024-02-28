28 февраля 2024

Мошенники начали использовать QR-коды в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Фильтры на входе в ТРЦ. Курган, куар код, QR код
Мошенники в ЯНАО предлагают переводить им деньги через QR-коды Фото:

На Ямале злоумышленники переходят на новые способы кибермошенничества со счетами граждан. Они звонят и предлагают перевести деньги на безопасные счета через генерированные QR-коды, сообщают в ОМВД России.

«Потерпевшим поступали звонки от злоумышленников, которые представлялись сотрудниками банков и сообщали о том, что на их счета покушаются мошенники, хотят оформить кредиты. Предлагали потерпевшим раньше злоумышленников оформить кредиты и перевести все денежные средства на безопасные счета. Подтверждая, что они не мошенники, они генерировали QR-коды, по которым можно через банкомат перевести все свои средства на эти безопасные счета», — сообщает «Медиацентру Салехард» пресс-служба ОМВД России по городу Салехарду.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО советуют быть бдительными, если звонят из ЦБ и Госуслуг. Жители городов Новый Уренгой и Губкинского, а также Пуровского районов лишились денег после звонков злоумышленников, представлявшихся сотрудниками Центрального Банка России, ФСБ и Госуслуг.

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На Ямале злоумышленники переходят на новые способы кибермошенничества со счетами граждан. Они звонят и предлагают перевести деньги на безопасные счета через генерированные QR-коды, сообщают в ОМВД России. «Потерпевшим поступали звонки от злоумышленников, которые представлялись сотрудниками банков и сообщали о том, что на их счета покушаются мошенники, хотят оформить кредиты. Предлагали потерпевшим раньше злоумышленников оформить кредиты и перевести все денежные средства на безопасные счета. Подтверждая, что они не мошенники, они генерировали QR-коды, по которым можно через банкомат перевести все свои средства на эти безопасные счета», — сообщает «Медиацентру Салехард» пресс-служба ОМВД России по городу Салехарду. Ранее URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО советуют быть бдительными, если звонят из ЦБ и Госуслуг. Жители городов Новый Уренгой и Губкинского, а также Пуровского районов лишились денег после звонков злоумышленников, представлявшихся сотрудниками Центрального Банка России, ФСБ и Госуслуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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