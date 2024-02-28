Мошенники начали использовать QR-коды в ЯНАО

29 февраля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Мошенники в ЯНАО предлагают переводить им деньги через QR-коды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Ямале злоумышленники переходят на новые способы кибермошенничества со счетами граждан. Они звонят и предлагают перевести деньги на безопасные счета через генерированные QR-коды, сообщают в ОМВД России. «Потерпевшим поступали звонки от злоумышленников, которые представлялись сотрудниками банков и сообщали о том, что на их счета покушаются мошенники, хотят оформить кредиты. Предлагали потерпевшим раньше злоумышленников оформить кредиты и перевести все денежные средства на безопасные счета. Подтверждая, что они не мошенники, они генерировали QR-коды, по которым можно через банкомат перевести все свои средства на эти безопасные счета», — сообщает «Медиацентру Салехард» пресс-служба ОМВД России по городу Салехарду. Ранее URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО советуют быть бдительными, если звонят из ЦБ и Госуслуг. Жители городов Новый Уренгой и Губкинского, а также Пуровского районов лишились денег после звонков злоумышленников, представлявшихся сотрудниками Центрального Банка России, ФСБ и Госуслуг.

На Ямале злоумышленники переходят на новые способы кибермошенничества со счетами граждан. Они звонят и предлагают перевести деньги на безопасные счета через генерированные QR-коды, сообщают в ОМВД России. «Потерпевшим поступали звонки от злоумышленников, которые представлялись сотрудниками банков и сообщали о том, что на их счета покушаются мошенники, хотят оформить кредиты. Предлагали потерпевшим раньше злоумышленников оформить кредиты и перевести все денежные средства на безопасные счета. Подтверждая, что они не мошенники, они генерировали QR-коды, по которым можно через банкомат перевести все свои средства на эти безопасные счета», — сообщает «Медиацентру Салехард» пресс-служба ОМВД России по городу Салехарду. Ранее URA.RU сообщало, что жителям ЯНАО советуют быть бдительными, если звонят из ЦБ и Госуслуг. Жители городов Новый Уренгой и Губкинского, а также Пуровского районов лишились денег после звонков злоумышленников, представлявшихся сотрудниками Центрального Банка России, ФСБ и Госуслуг.