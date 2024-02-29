В Тюмени наказали перевозчика за срывы рейсов

01 марта 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Маршрут №66 выпустил на линию только один автобус из автопарка Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени оштрафовали перевозчика за срывы рейсов городских автобусов. Об этом сообщает региональная прокуратура. Речь идет о маршруте №66, который принадлежит компании «Тюменьавтолайн». «Установлено, что в январе 2024 года организация-перевозчик по маршрутам № 66 допустил массовые срывы рейсов, чем существенно нарушил права жителей областного центра. Прокуратура округа внесла директору организации представление об устранении нарушений закона, по итогам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены контрольный механик и шесть водителей», — сообщили в ведомстве. В отношении компании «Тюменьавтолайн» также возбуждено дело о нарушении контракта на исполнение перевозок. Суд обязал перевозчика выплатить штраф в размере 116 тысяч рублей. Ранее агентство писало о том, что тюменский перевозчик не выпустил на линию 90% автобусов. На маршрут №66, следующий от окраин до центра города, на линию вышел только один автобус из автопарка.

В Тюмени оштрафовали перевозчика за срывы рейсов городских автобусов. Об этом сообщает региональная прокуратура. Речь идет о маршруте №66, который принадлежит компании «Тюменьавтолайн». «Установлено, что в январе 2024 года организация-перевозчик по маршрутам № 66 допустил массовые срывы рейсов, чем существенно нарушил права жителей областного центра. Прокуратура округа внесла директору организации представление об устранении нарушений закона, по итогам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены контрольный механик и шесть водителей», — сообщили в ведомстве. В отношении компании «Тюменьавтолайн» также возбуждено дело о нарушении контракта на исполнение перевозок. Суд обязал перевозчика выплатить штраф в размере 116 тысяч рублей. Ранее агентство писало о том, что тюменский перевозчик не выпустил на линию 90% автобусов. На маршрут №66, следующий от окраин до центра города, на линию вышел только один автобус из автопарка.