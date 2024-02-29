29 февраля 2024

В Тюмени наказали перевозчика за срывы рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, остановка, автобусная остановка, люди на остановке, маршрутка
Маршрут №66 выпустил на линию только один автобус из автопарка Фото:

В Тюмени оштрафовали перевозчика за срывы рейсов городских автобусов. Об этом сообщает региональная прокуратура. Речь идет о маршруте №66, который принадлежит компании «Тюменьавтолайн».

«Установлено, что в январе 2024 года организация-перевозчик по маршрутам № 66 допустил массовые срывы рейсов, чем существенно нарушил права жителей областного центра. Прокуратура округа внесла директору организации представление об устранении нарушений закона, по итогам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены контрольный механик и шесть водителей», — сообщили в ведомстве.

В отношении компании «Тюменьавтолайн» также возбуждено дело о нарушении контракта на исполнение перевозок. Суд обязал перевозчика выплатить штраф в размере 116 тысяч рублей.

Ранее агентство писало о том, что тюменский перевозчик не выпустил на линию 90% автобусов. На маршрут №66, следующий от окраин до центра города, на линию вышел только один автобус из автопарка.

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В Тюмени оштрафовали перевозчика за срывы рейсов городских автобусов. Об этом сообщает региональная прокуратура. Речь идет о маршруте №66, который принадлежит компании «Тюменьавтолайн». «Установлено, что в январе 2024 года организация-перевозчик по маршрутам № 66 допустил массовые срывы рейсов, чем существенно нарушил права жителей областного центра. Прокуратура округа внесла директору организации представление об устранении нарушений закона, по итогам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены контрольный механик и шесть водителей», — сообщили в ведомстве. В отношении компании «Тюменьавтолайн» также возбуждено дело о нарушении контракта на исполнение перевозок. Суд обязал перевозчика выплатить штраф в размере 116 тысяч рублей. Ранее агентство писало о том, что тюменский перевозчик не выпустил на линию 90% автобусов. На маршрут №66, следующий от окраин до центра города, на линию вышел только один автобус из автопарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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