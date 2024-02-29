29 февраля 2024

Глава Пентагона предрек войну России и НАТО при поражении Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин,  stock
Продвижение ВС РФ на Украине вызывает тревогу, заявил Ллойд Остин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поражение Украины в текущем конфликте может привести к военному столкновению НАТО с Россией. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в палате представителей.

«Если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — передает слова Остина РИА Новости. Он также выразил тревогу по поводу продвижения российских подразделений на различных направлениях на Украине. Успехи российской армии заставляют задуматься, заключил Остин.

Страны Евросоюза и НАТО рассматривают возможность размещения своих войск на Украине, заявил 26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо. При этом он отметил, что Словакия не планирует отправлять своих солдат на Украину. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с момента Карибского кризиса не было такой реальной угрозы прямого столкновения между Россией и НАТО, которая могла бы перерасти в третью мировую войну.

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Поражение Украины в текущем конфликте может привести к военному столкновению НАТО с Россией. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в палате представителей. «Если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — передает слова Остина РИА Новости. Он также выразил тревогу по поводу продвижения российских подразделений на различных направлениях на Украине. Успехи российской армии заставляют задуматься, заключил Остин. Страны Евросоюза и НАТО рассматривают возможность размещения своих войск на Украине, заявил 26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо. При этом он отметил, что Словакия не планирует отправлять своих солдат на Украину. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с момента Карибского кризиса не было такой реальной угрозы прямого столкновения между Россией и НАТО, которая могла бы перерасти в третью мировую войну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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