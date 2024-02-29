29 февраля 2024

Путин присвоил тюменке госнаграду

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин регулярно отмечает заслуги тюменцев Фото:

Президент Владимир Путин подписал указ, в котором присвоил жительнице Тюмени почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации». Соответствующий документ размещен на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов.

«Указ президента. <…> Присвоить почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» Альфие Шакирзяновой, заведующей отделением автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник»», — говорится в документе.

Ранее Путин наградил медалями врачей и музыканта из Тюмени. Им присвоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и награду «За труды в культуре и искусстве».

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Президент Владимир Путин подписал указ, в котором присвоил жительнице Тюмени почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации». Соответствующий документ размещен на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов. «Указ президента. <…> Присвоить почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» Альфие Шакирзяновой, заведующей отделением автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник»», — говорится в документе. Ранее Путин наградил медалями врачей и музыканта из Тюмени. Им присвоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и награду «За труды в культуре и искусстве».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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