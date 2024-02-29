Путин присвоил тюменке госнаграду

Президент Владимир Путин подписал указ, в котором присвоил жительнице Тюмени почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации». Соответствующий документ размещен на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов.
«Указ президента. <…> Присвоить почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» Альфие Шакирзяновой, заведующей отделением автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник»», — говорится в документе.
Ранее Путин наградил медалями врачей и музыканта из Тюмени. Им присвоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и награду «За труды в культуре и искусстве».
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