Путин присвоил тюменцам госнаграды

Президент РФ наградил медалями врачей и музыканта из Тюмени

Президент поощрил врачей и музыканта из ТКТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым присвоил трем тюменцам госнаграды — две медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а также медаль «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий документ размещен на портале для официального опубликования нормативно-правовых актов.

«Указ президента. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени начальника судебно-психиатрической службы „Областной клинической психиатрической больницы“ Алексея Владимировича Лебедева», — говорится в документе.

Аналогичную медаль по указу главы государства получил заместитель главврача «Областного наркологического диспансера» Владимир Пушкарев. Медали «За труды в культуре и искусстве» удостоен артист-вокалист тюменского эстрадно-джазового оркестра «Золотая труба» управления по организации и проведению областных мероприятий «Тюменского концертно-театрального объединения».