01 марта 2024

В Тюмени потеплеет до 2 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, тает снег, лужи в городе, дворы перми
В Тюмени три дня температура воздуха будет выше ноля Фото:

В Тюмени 3, 4 и 5 марта ожидается повышение температуры воздуха до 2 градусов. При этом порывы ветра будут достигать 9-11 метров в секунду. Об этом сообщает сервис Gismeteo.

«Днем 3, 4 и 5 марта в Тюмени прогнозируется температура до 2 градусов, ночью — от -5 до -1. Порывы ветра достигнут 9-11 метров в секунду», — указано на сайте.

Небо в эти дни будет пасмурным. Ожидается снег с дождем.

В выходные дни с 8 по 10 марта похолодает. Температура воздуха ночью опустится до — 17 градусов.

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В Тюмени 3, 4 и 5 марта ожидается повышение температуры воздуха до 2 градусов. При этом порывы ветра будут достигать 9-11 метров в секунду. Об этом сообщает сервис Gismeteo. «Днем 3, 4 и 5 марта в Тюмени прогнозируется температура до 2 градусов, ночью — от -5 до -1. Порывы ветра достигнут 9-11 метров в секунду», — указано на сайте. Небо в эти дни будет пасмурным. Ожидается снег с дождем. В выходные дни с 8 по 10 марта похолодает. Температура воздуха ночью опустится до — 17 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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