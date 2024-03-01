В Тюмени потеплеет до 2 градусов

В Тюмени три дня температура воздуха будет выше ноля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени 3, 4 и 5 марта ожидается повышение температуры воздуха до 2 градусов. При этом порывы ветра будут достигать 9-11 метров в секунду. Об этом сообщает сервис Gismeteo.

«Днем 3, 4 и 5 марта в Тюмени прогнозируется температура до 2 градусов, ночью — от -5 до -1. Порывы ветра достигнут 9-11 метров в секунду», — указано на сайте.

Небо в эти дни будет пасмурным. Ожидается снег с дождем.

В выходные дни с 8 по 10 марта похолодает. Температура воздуха ночью опустится до — 17 градусов.