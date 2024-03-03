Власти ЯНАО подтверждают статус самого пьющего на Урале региона. Инфографика

Один житель Ямала выпивает за год почти девять литров этанола

04 марта 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

На душу населения в ЯНАО приходится 8,74 л алкоголя в год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Окружной департамент экономики сообщил о росте потребления крепкого алкоголя в ЯНАО почти на 10% и о снижении потребления пива на 10,5%. В среднем, в 2023 году на душу населения пришлось 8,74 л этанола, что значительно превышает те же показатели в других регионах Урала. Ранее алкорейтинг регионов УрФО опубликовал «Глав.Индекс», где ЯНАО также значится лидером потребления данной продукции. Объем розничных продаж крепкой алкогольной продукции на Ямале в 2023 году составил 654253 млн декалитров, что на 9,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Розничные продажи пива и пивных напитков снизились на 10,5% и составили 2950298 млн декалитров. На душу населения в ЯНАО приходится 8,74 л этанола в год, следует из данных, опубликованных на сайте департамента экономики. По последнему показателю Ямал стал лидером в УрФО: так, в Свердловской области в среднем потребляют 8,55 л этанола, в Тюменской области — 6,98 л, в ХМАО-Югре — 6,97 л. Самый малопьющий регион Урала — Курганская область, где на одного жителя приходится 6,73 л этанола. В среднем, в УрФО в прошлом году выпили 7,56 л на человека, что превышает среднероссийские показатели на 10%. При этом больше всего крепких алкогольных напитков продается в Свердловской и Челябинской областях. Ранее URA.RU сообщало, что telegram-канал главного политического рейтинга Челябинской области «Глав.Индекс» опубликовал данные, согласно которым ЯНАО занимает первое место среди регионов УрФО по количеству купленного крепкого напитка. По версии «Глав.Индекс», в 2023 году один житель ЯНАО в среднем покупал 10,3 литра алкоголя. На душу населения в ЯНАО приходится 8,74 л в год, следует из данных, опубликованных на сайте департамента экономики. По данному показателю Ямал стал лидером в УрФО: так, в Свердловской области в среднем потребляют 8,55 л алкоголя, в Тюменской области — 6,98 л, в ХМАО-Югре — 6,97 л. URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Окружной департамент экономики сообщил о росте потребления крепкого алкоголя в ЯНАО почти на 10% и о снижении потребления пива на 10,5%. В среднем, в 2023 году на душу населения пришлось 8,74 л этанола, что значительно превышает те же показатели в других регионах Урала. Ранее алкорейтинг регионов УрФО опубликовал «Глав.Индекс», где ЯНАО также значится лидером потребления данной продукции. Объем розничных продаж крепкой алкогольной продукции на Ямале в 2023 году составил 654253 млн декалитров, что на 9,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Розничные продажи пива и пивных напитков снизились на 10,5% и составили 2950298 млн декалитров. На душу населения в ЯНАО приходится 8,74 л этанола в год, следует из данных, опубликованных на сайте департамента экономики. По последнему показателю Ямал стал лидером в УрФО: так, в Свердловской области в среднем потребляют 8,55 л этанола, в Тюменской области — 6,98 л, в ХМАО-Югре — 6,97 л. Самый малопьющий регион Урала — Курганская область, где на одного жителя приходится 6,73 л этанола. В среднем, в УрФО в прошлом году выпили 7,56 л на человека, что превышает среднероссийские показатели на 10%. При этом больше всего крепких алкогольных напитков продается в Свердловской и Челябинской областях. Ранее URA.RU сообщало, что telegram-канал главного политического рейтинга Челябинской области «Глав.Индекс» опубликовал данные, согласно которым ЯНАО занимает первое место среди регионов УрФО по количеству купленного крепкого напитка. По версии «Глав.Индекс», в 2023 году один житель ЯНАО в среднем покупал 10,3 литра алкоголя.