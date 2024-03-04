Глава тюменской ЛДПР нашел себе нового врага в облдуме

Глава тюменской ЛДПР Сысоев вступил в конфликт с депутатом облдумы Лосевой

Лидер фракции ЛДПР Сысоев объявил войну председателю комитета Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Глава тюменской ЛДПР Владимир Сысоев выбрал жертву, на которой будет показывать свою оппозиционность. Как говорят источники из политического бомонда, либерал-демократ намерен публично критиковать главу комитета по экономической политике и природопользованию Лосеву.

«Выбор на нее пал от безысходности: другие руководители комитетов оказались либо не по зубам Сысоеву, либо под запретом. На критику Величко (бюджетный комитет) тюменским внутриполом наложено табу, критиковать Швецову (соцполитика) опасно — из-за ее связей с АП. Первые годы созыва Сысоев пытался устраивать разносы Ковину (аграрный комитет) и Соколовой (комитет по госстроительству), но те проявили характер и сумели поставить оппозиционера на место», — говорят источники агентства.

Как долго Сысоев сможет нападать на Лосеву — вопрос. По данным URA.RU, она имеет поддержку югорского «Лукойла» и окружного правительства. По словам инсайдеров, в предыдущем созыве Сысоев не занимался прессингом руководителей комитетов. Вместо этого он критиковал устройство «Тюменской матрешки» в целом. В этом же созыве ему поставили условие: полный отказ от этой темы взамен на кресло заместителя спикера облдумы. Договоренности либерал-демократ соблюдает.