Тюменские сладости станут дороже

Конфеты тюменской фабрики «Квартет» подорожают на 10%

Подорожание начнется уже с 1 апреля Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Тюменская кондитерская фабрика «Квартет» с 1 апреля повысит стоимость своей продукции. Об этом сообщили на производстве предприятия. При этом цена изменится не на все виды конфет и будет зависеть от количества какао, содержащегося в них.

«Стоимость изменится не на всю продукцию. Но цена увеличится в большую сторону. Она будет меняться пропорционально содержанию какао-продуктов в ингредиентах. У нас не вся продукция с высоким содержанием какао. Только есть отдельная линейка шоколадных конфет, в том числе шоколадных плиток. Рост составит процентов десять максимум», — сообщил начальник производства компании «Квартет».

Там отметили, что рост стоимости продукции в первую очередь связан с подорожанием сырья — какао-бобов. По новому прайсу товары фабрики «Квартет» в Тюмени будут продаваться уже с апреля.

В конце 2023 года аналитики предсказали увеличение стоимости шоколадной продукции в России в среднем на 20%. На этом сказался неурожай какао и засуха в странах-экспортерах.