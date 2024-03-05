Тюменские сладости станут дороже

Конфеты тюменской фабрики «Квартет» подорожают на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Кондитерская фабрика «Пермская». Пермь, кондитерская фабрика, конфеты шоколадные
Подорожание начнется уже с 1 апреля Фото:

Тюменская кондитерская фабрика «Квартет» с 1 апреля повысит стоимость своей продукции. Об этом сообщили на производстве предприятия. При этом цена изменится не на все виды конфет и будет зависеть от количества какао, содержащегося в них.

«Стоимость изменится не на всю продукцию. Но цена увеличится в большую сторону. Она будет меняться пропорционально содержанию какао-продуктов в ингредиентах. У нас не вся продукция с высоким содержанием какао. Только есть отдельная линейка шоколадных конфет, в том числе шоколадных плиток. Рост составит процентов десять максимум», — сообщил начальник производства компании «Квартет».

Там отметили, что рост стоимости продукции в первую очередь связан с подорожанием сырья — какао-бобов. По новому прайсу товары фабрики «Квартет» в Тюмени будут продаваться уже с апреля.

В конце 2023 года аналитики предсказали увеличение стоимости шоколадной продукции в России в среднем на 20%. На этом сказался неурожай какао и засуха в странах-экспортерах.

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Тюменская кондитерская фабрика «Квартет» с 1 апреля повысит стоимость своей продукции. Об этом сообщили на производстве предприятия. При этом цена изменится не на все виды конфет и будет зависеть от количества какао, содержащегося в них. «Стоимость изменится не на всю продукцию. Но цена увеличится в большую сторону. Она будет меняться пропорционально содержанию какао-продуктов в ингредиентах. У нас не вся продукция с высоким содержанием какао. Только есть отдельная линейка шоколадных конфет, в том числе шоколадных плиток. Рост составит процентов десять максимум», — сообщил начальник производства компании «Квартет». Там отметили, что рост стоимости продукции в первую очередь связан с подорожанием сырья — какао-бобов. По новому прайсу товары фабрики «Квартет» в Тюмени будут продаваться уже с апреля. В конце 2023 года аналитики предсказали увеличение стоимости шоколадной продукции в России в среднем на 20%. На этом сказался неурожай какао и засуха в странах-экспортерах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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