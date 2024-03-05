05 марта 2024

В колледже ЯНАО добавят новые направления обучения

На Ямале у абитуриентов появилась возможность обучаться по новым специальностям
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале абитуриентам колледжа предложат новые профессии Фото:

В «Ямальском многопрофильном колледже» для абитуриентов откроют более 10 новых направлений обучения. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В „Ямальском многопрофильном колледже“ появятся новые специальности. Расширяется спектр специальностей. Новые: эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, веб-разработка, поварское и кондитерское дело, технологии индустрии красоты, сервис на транспорте, наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем, оператор транспортного терминала, управляющий сельской усадьбой, слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Кроме того, возобновят программы по вновь востребованным в округе специальностям: акушерское дело, дошкольное образование, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.

В новом учебном году в образовательном учреждении примут около 930 абитуриентов. Будущих студентов будут зачислять на обучение по 23 специальностям, 11 профессиям. Кроме того, в колледже смогут обучаться ямальцы с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее URA.RU писало о жалобах педагогов «Ямальского многопрофильного колледжа» (ЯНАО) на сокращение набора студентов по направлениям в сфере культуры и искусства. В новом учебном году абитуриенты смогут зачислится только на две культурные специальности.

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В «Ямальском многопрофильном колледже» для абитуриентов откроют более 10 новых направлений обучения. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В „Ямальском многопрофильном колледже“ появятся новые специальности. Расширяется спектр специальностей. Новые: эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, веб-разработка, поварское и кондитерское дело, технологии индустрии красоты, сервис на транспорте, наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем, оператор транспортного терминала, управляющий сельской усадьбой, слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Кроме того, возобновят программы по вновь востребованным в округе специальностям: акушерское дело, дошкольное образование, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении. В новом учебном году в образовательном учреждении примут около 930 абитуриентов. Будущих студентов будут зачислять на обучение по 23 специальностям, 11 профессиям. Кроме того, в колледже смогут обучаться ямальцы с ограниченными возможностями здоровья. Ранее URA.RU писало о жалобах педагогов «Ямальского многопрофильного колледжа» (ЯНАО) на сокращение набора студентов по направлениям в сфере культуры и искусства. В новом учебном году абитуриенты смогут зачислится только на две культурные специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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