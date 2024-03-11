В Тюмени простились с погибшим в зоне СВО добровольцем

В Тюмени простились с добровольцем, погибшим в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Мужчина отправился на СВО вслед за отцом. Об этом сообщил в своих соцсетях председатель казахской диаспоры в Тюмени Есенгалий Ибраев.
«Сегодня в Тюмени с воинскими почестями в последний путь проводили Мурата Муратова, гвардии рядового, казахского батыра российской армии. Он добровольцем ушел на фронт, чтобы сражаться за Родину, за будущее нашей страны в ходе специальной военной операции. <…> 24 января 2024 года Мурат погиб смертью храбрых, выполняя боевое задание в Запорожской области», — сообщил Ибраев в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что житель Тюменской области погиб от осколка на СВО. Он получил ранение в шею, мужчину посмертно наградили Орденом Мужества.
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