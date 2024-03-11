В Тюмени простились с погибшим в зоне СВО добровольцем

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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, боевое братство, боевые награды, прощание с погибшим в сво, чвк вагнер
Мужчина отправился на СВО вслед за отцом Фото:

В Тюмени простились с добровольцем, погибшим в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Мужчина отправился на СВО вслед за отцом. Об этом сообщил в своих соцсетях председатель казахской диаспоры в Тюмени Есенгалий Ибраев.

«Сегодня в Тюмени с воинскими почестями в последний путь проводили Мурата Муратова, гвардии рядового, казахского батыра российской армии. Он добровольцем ушел на фронт, чтобы сражаться за Родину, за будущее нашей страны в ходе специальной военной операции. <…> 24 января 2024 года Мурат погиб смертью храбрых, выполняя боевое задание в Запорожской области», — сообщил Ибраев в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что житель Тюменской области погиб от осколка на СВО. Он получил ранение в шею, мужчину посмертно наградили Орденом Мужества.

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В Тюмени простились с добровольцем, погибшим в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Мужчина отправился на СВО вслед за отцом. Об этом сообщил в своих соцсетях председатель казахской диаспоры в Тюмени Есенгалий Ибраев. «Сегодня в Тюмени с воинскими почестями в последний путь проводили Мурата Муратова, гвардии рядового, казахского батыра российской армии. Он добровольцем ушел на фронт, чтобы сражаться за Родину, за будущее нашей страны в ходе специальной военной операции. <…> 24 января 2024 года Мурат погиб смертью храбрых, выполняя боевое задание в Запорожской области», — сообщил Ибраев в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что житель Тюменской области погиб от осколка на СВО. Он получил ранение в шею, мужчину посмертно наградили Орденом Мужества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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