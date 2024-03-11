В Тюмени простились с погибшим в зоне СВО добровольцем

11 марта 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Мужчина отправился на СВО вслед за отцом Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени простились с добровольцем, погибшим в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Мужчина отправился на СВО вслед за отцом. Об этом сообщил в своих соцсетях председатель казахской диаспоры в Тюмени Есенгалий Ибраев. «Сегодня в Тюмени с воинскими почестями в последний путь проводили Мурата Муратова, гвардии рядового, казахского батыра российской армии. Он добровольцем ушел на фронт, чтобы сражаться за Родину, за будущее нашей страны в ходе специальной военной операции. <…> 24 января 2024 года Мурат погиб смертью храбрых, выполняя боевое задание в Запорожской области», — сообщил Ибраев в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что житель Тюменской области погиб от осколка на СВО. Он получил ранение в шею, мужчину посмертно наградили Орденом Мужества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени простились с добровольцем, погибшим в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Мужчина отправился на СВО вслед за отцом. Об этом сообщил в своих соцсетях председатель казахской диаспоры в Тюмени Есенгалий Ибраев. «Сегодня в Тюмени с воинскими почестями в последний путь проводили Мурата Муратова, гвардии рядового, казахского батыра российской армии. Он добровольцем ушел на фронт, чтобы сражаться за Родину, за будущее нашей страны в ходе специальной военной операции. <…> 24 января 2024 года Мурат погиб смертью храбрых, выполняя боевое задание в Запорожской области», — сообщил Ибраев в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что житель Тюменской области погиб от осколка на СВО. Он получил ранение в шею, мужчину посмертно наградили Орденом Мужества.