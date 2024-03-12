12 марта 2024

В ЯНАО врач спас жизнь ребенку с онкологией крови. Фото

В Новом Уренгое доктор вовремя диагностировал рак крови у ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Выбоины на проезжей части. Курган, дети, детская поликлиника, педиатр, детская больница, педиатрическое отделение, прием у врача, детский врач
Юного новоуренгойца с раком крови отправили на лечение в федеральный центр Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) врач-педиатр спасла жизнь ребенку, вовремя диагностировав редкое заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«На прием к педиатру Яне Никитиной обратились мама с ребенком. Поводом для визита послужили слабость и снижение аппетита у маленького пациента. Внешних признаков заболевания не было. На теле было всего несколько маленьких синячков, которые и насторожили внимательного врача. После обследования подозрения доктора подтвердились — онкология крови на ранней стадии», — говорится в сообщении.

На данный момент ребенок находится в медицинском федеральном центре. Там юный ямалец проходит обследование и получает необходимое лечение.

Ранее URA.RU сообщило о новом способе выявления рака легких, который разработали медспециалисты в Салехарде (ЯНАО). В окружной больнице будут диагностировать онкологическое заболевание с помощью ангиографа.

Врач-педиатр Яна Никитина, которая спасла жизнь ребенку в Новом Уренгое
Врач-педиатр Яна Никитина, которая спасла жизнь ребенку в Новом Уренгое
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) врач-педиатр спасла жизнь ребенку, вовремя диагностировав редкое заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения. «На прием к педиатру Яне Никитиной обратились мама с ребенком. Поводом для визита послужили слабость и снижение аппетита у маленького пациента. Внешних признаков заболевания не было. На теле было всего несколько маленьких синячков, которые и насторожили внимательного врача. После обследования подозрения доктора подтвердились — онкология крови на ранней стадии», — говорится в сообщении. На данный момент ребенок находится в медицинском федеральном центре. Там юный ямалец проходит обследование и получает необходимое лечение. Ранее URA.RU сообщило о новом способе выявления рака легких, который разработали медспециалисты в Салехарде (ЯНАО). В окружной больнице будут диагностировать онкологическое заболевание с помощью ангиографа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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