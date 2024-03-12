В Новом Уренгое (ЯНАО) врач-педиатр спасла жизнь ребенку, вовремя диагностировав редкое заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.
«На прием к педиатру Яне Никитиной обратились мама с ребенком. Поводом для визита послужили слабость и снижение аппетита у маленького пациента. Внешних признаков заболевания не было. На теле было всего несколько маленьких синячков, которые и насторожили внимательного врача. После обследования подозрения доктора подтвердились — онкология крови на ранней стадии», — говорится в сообщении.
На данный момент ребенок находится в медицинском федеральном центре. Там юный ямалец проходит обследование и получает необходимое лечение.
Ранее URA.RU сообщило о новом способе выявления рака легких, который разработали медспециалисты в Салехарде (ЯНАО). В окружной больнице будут диагностировать онкологическое заболевание с помощью ангиографа.
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