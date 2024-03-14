Из-за тюменца, не имеющего водительских прав, в ДТП пострадал 3-летний ребенок

В Тюмени в ДТП пострадал 3-летний ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На пересечении улиц Вьюжной и Василия Подшибякина в Тюмени столкнулись автомобили «Ниссан Кашкай» и «Ниссан Блюберд». За рулем «Ниссан Блюберд» сидел 18-летний тюменец, не имеющий водительского удостоверения. В результате ДТП пострадал 3-летний ребенок, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«„Ниссан Кашкай“ и „Ниссан Блюберд“ столкнулись сегодня на пересечении улиц Вьюжной и Василия Подшибякина в Тюмени. Предварительно, 18 летний водитель, „Ниссан Блюберд“, не имеющий водительского удостоверения, не пропустил автомобиль, который двигался по главной дороге. В аварии пострадал 3-летний пассажир „Ниссан Кашкай“», написано в telegram-канале ведомства.

Ребенок сидел в детском кресле на переднем сидении и был пристегнут. Обстоятельства ДТП выясняются.