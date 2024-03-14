14 марта 2024

Пермские власти раздают разрешения на добычу сотен медведей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Охота. Челябинск, ружье
Сезон охоты на медведя стартует 1 апреля Фото:

В Пермском крае с 1 апреля начнется сезон охоты на медведя. Власти принимают от охотников заявления на выдачу разрешений на добычу, рассказали в региональном минприроды. Годовая квота добычи медведя в Прикамье составляет более тысячи особей.

«Всего на сезон охоты с 1 августа 2023 до 1 августа 2024 квота добычи медведя в Пермском крае составляет 1073 особи. На общедоступные охотничьи угодья Пермского края квота добычи медведя составляет 290 особей», — говорится на сайте минприроды региона.

В ведомстве отмечают, что обычно квота выбирается примерно на 26%. Охота на медведя проводится с 1 апреля по 31 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае с 1 апреля начнется сезон охоты на медведя. Власти принимают от охотников заявления на выдачу разрешений на добычу, рассказали в региональном минприроды. Годовая квота добычи медведя в Прикамье составляет более тысячи особей. «Всего на сезон охоты с 1 августа 2023 до 1 августа 2024 квота добычи медведя в Пермском крае составляет 1073 особи. На общедоступные охотничьи угодья Пермского края квота добычи медведя составляет 290 особей», — говорится на сайте минприроды региона. В ведомстве отмечают, что обычно квота выбирается примерно на 26%. Охота на медведя проводится с 1 апреля по 31 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...