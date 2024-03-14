Пермские власти раздают разрешения на добычу сотен медведей

В Пермском крае с 1 апреля начнется сезон охоты на медведя. Власти принимают от охотников заявления на выдачу разрешений на добычу, рассказали в региональном минприроды. Годовая квота добычи медведя в Прикамье составляет более тысячи особей.
«Всего на сезон охоты с 1 августа 2023 до 1 августа 2024 квота добычи медведя в Пермском крае составляет 1073 особи. На общедоступные охотничьи угодья Пермского края квота добычи медведя составляет 290 особей», — говорится на сайте минприроды региона.
В ведомстве отмечают, что обычно квота выбирается примерно на 26%. Охота на медведя проводится с 1 апреля по 31 мая.
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