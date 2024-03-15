Министр обороны Литвы, собиравшийся отправить войска на Украину, ушел в отставку

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Арвидас Анушаускас уходит в отставку на почве конфликта, уточняют авторы Delfi Фото:

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас уходит в отставку. Он считается ярым противником России и пытался отправить войска на Украину. Об этом сообщает издание Delfi.

«Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас уходит в отставку», — передают авторы издания, ссылаясь на свои источники. В качестве причины называют конфликт. Предполагается, что освободившееся место может занять глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Литвы Лауринас Кащюнас.

Еще до начала российской спецоперации Анушаускас говорил, что Евросоюз должен был учредить военную миссию на Украине. Уже после он заявлял, что Литва участвует в подготовке украинских сил, совместно с другими западными странами. Кроме того, он подчеркивал, что НАТО проводит на территории Киева тренировочные учения.

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас уходит в отставку. Он считается ярым противником России и пытался отправить войска на Украину. Об этом сообщает издание Delfi. «Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас уходит в отставку», — передают авторы издания, ссылаясь на свои источники. В качестве причины называют конфликт. Предполагается, что освободившееся место может занять глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Литвы Лауринас Кащюнас. Еще до начала российской спецоперации Анушаускас говорил, что Евросоюз должен был учредить военную миссию на Украине. Уже после он заявлял, что Литва участвует в подготовке украинских сил, совместно с другими западными странами. Кроме того, он подчеркивал, что НАТО проводит на территории Киева тренировочные учения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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